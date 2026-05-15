Radši diamantovou pilkou než kyselinou. Expert popisuje, jak dostat lebku z betonu

Autor: ,
  16:22
Odstraňování betonu z lebky svaté Zdislavy je nutné provést kombinací mechanických postupů, míní děkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Karol Bayer. Pokud by se totiž zvolil chemický způsob, hrozilo by poškození vzácné relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty.

Pětatřicetiletý muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěl ji podle svého vyjádření pohřbít.

Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Ostatky světice jsou ze 13. století.

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)
Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se stihl zorientovat, byla vzácná relikvie i černá postava, kterou zahlédl, pryč. (13. května 2026)
Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti.

Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou.

Pokud by Fakulta restaurování Univerzity Pardubice dostala úkol lebku z betonu vyjmout, musela by si podle Bayera udělat rešerši, i když situace je velmi neobvyklá.

„Ani nevím, že by někdo takový úkol řešil. Ale s citlivým odstraňováním betonu z uměleckých předmětů nějakou zkušenost máme. Ne tedy z kosterních ostatků,“ uvedl.

Obecný postup podle něho záleží na velikosti předmětu. Postupuje se pomocí malé diamantové pilky, různé zářezy se postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko, malinké pneumatické kladivo.

„A pokud by byla na povrchu nějaká rezidua, dělá se to mikrotryskáním, které zvládne velikosti ve stovkách mikronů,“ řekl Bayer.

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Beton by podle něho chemicky odstranila silná kyselina, mohla by ale také naleptat a poškodit samotný předmět. „Do toho bych se rozhodně nepouštěl,“ míní děkan.

Zpomalit hydrataci betonu by podle něj pomohlo ponoření předmětu do izopropanolu. Cement jím nasákne a lépe se odstraní, uvedl Bayer. „Ničemu by to nemělo uškodit,“ poznamenal.

Protože od krádeže uplynula krátká doba, bylo by na místě podle něho začít co nejdříve. „Beton vrcholu pevnosti dosahuje zhruba za měsíc,“ uvedl Bayer.

Policisté zadrželi zloděje lebky svaté Zdislavy. Přiznal se a prozradil její úkryt

Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se...

Českolipští kriminalisté zadrželi ve čtvrtek v podvečer ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podle policie muž nestihl dokončit svůj plán. Sám po...

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Zloději lebky bych vyprosil milost u prezidenta, říká režisér Jiří Strach

Premium
Jiří Strach

V jeho filmech a seriálech se pravidelně objevují mysteriózní motivy či náboženstvím inspirované zločiny. Skutečný případ krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí ale režisér...

Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...

