Vlaky jsou jedním z klíčových spojení mezi Frýdlantském výběžkem a krajským městem Liberec a zajišťují v obou směrech přepravu tisíců lidí do škol a zaměstnání. Kabely zabezpečení ukradl někdo mezi stanicemi Mníšek u Liberce a Raspenavou.
„Oznámení jsme přijali už v sobotu ve 21:14 od výpravčího a šetříme to pro trestný čin krádež obecně prospěšného zařízení,“ uvedla krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.
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Vandalové ničí kabely v Polsku, vlaky z Liberce do Varnsdorfu nabírají zpoždění
Správa železnic zajišťuje opravu zabezpečení, práce se ale mohou protáhnout na několik dní. V minulých letech investovala Správa železnic do modernizace trati do Frýdlantského výběžku stamiliony korun, patří k nejvytíženějším v Libereckém kraji, o víkendu vyjíždí z Mníšku směrem na Liberec nebo Raspenavu vlak každých zhruba 25 minut.
Opakované poškozování a krádeže kabelů zabezpečení na území sousedního Polska letos komplikovaly provoz také na rušné trati z Liberce přes Chrastavu a Hrádek nad Nisou do německé Žitavy a dál do Varnsdorfu v Ústeckém kraji.