Cizinec s kradeným BMW ujížděl policii na Jablonecku, nyní je ve vazbě

Jablonecký soud na muže uvalil vazbu, v případě odsouzení mu hrozí osm let vězení. Policie o případu informovala nyní.

Jedná se o druhý podobný případ v kraji za posledních deset dnů. Před dvěma dny liberečtí a ústečtí policisté dopadli zdrogovaného Poláka, který se snažil ujet taktéž s kradeným BMW.

„Minulý týden komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 46letého muže, cizího státního příslušníka, jako obviněného ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, kterého se dopustil ve středu 10. dubna,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová.



Tehdy odpoledne krátce po sedmnácté hodině řídil auto značky BMW M3. V obci Líšný překročil povolenou rychlost, proto začal být pronásledován hlídkou dopravní policie. Cizinec jel od Turnova na Železný Brod.

Následně se snažil ujel po silnici I/10 směrem na Tanvald, vůbec nereagoval na výzvy k zastavení, kterému policisté dávali výstražným osvětlením modré barvy doprovázené červeným nápisem „STOP POLICIE“ a zvukovým výstražným znamením.

V obci Držkov chtěl předjet auto značky Škoda Octavia a následně se před něj zařadit. „Při tomto manévru však neodhadl boční odstup a narazil do jeho předního levého blatník. Po střetu nezastavil a pokračoval v jízdě, během které ohrožoval svou riskantní jízdou i další účastníky silničního provozu,“ popsala průběh jízdy Sochorová.

Muž vzápětí nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou mezi Držkovem a obcí Plavy a vlivem vysoké rychlosti narazil zezadu do vozidla Renault Clio. Opět nezastavil a pokračoval v jízdě přibližně dalších 200 metrů. Potom zůstal stát.

„Z vozu se mu ovšem nechtělo, proto policisté použili donucovací prostředky a následně ho i zadrželi. Měli k tomu vážný důvod. Provedenou kontrolou totiž zjistili, že vozidlo BMW, se kterým před nimi tento cizinec ujížděl, bylo v noci z 9. na 10. dubna odcizeno v Německu. Jeho hodnota v té době dosahovala částky jeden a půl milionu korun. Obviněný muž ho chtěl z Německa převézt přes Českou republiku do Litvy,“ uvedla Sochorová.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou muže, na kterého byl vydán evropský zatýkací rozkaz, poslal do vazby. Policisté ho následně převezli do Vazební věznice v Liberci. V případě odsouzení v České republice mu hrozí až osm let vězení.