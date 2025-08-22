Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté je obvinili mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí jim až šestileté vězení.
Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena. | foto: PČR

Podle mluvčí policie Dagmar Sochorové byl počet zadržených aut v jednom dni mimořádně vysoký. V minulosti policie v kraji zajistila v jednom týdnu nejvýše dva vozy ukradené v zahraničí.

V aktuálních případech řídili odcizená vozidla cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.

„Komisaři zahájili trestní stíhání všech tří osob jako obviněných ze spáchání zločinů legalizace výnosů z trestné činnosti a zadržená žena si také vyslechla obvinění ze zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu poškození cizí věci,“ uvedla Sochorová. Doplnila, že ve dvou ze tří zmíněných případů majitelé ani nevěděli, že bylo jejich vozidlo ukradeno.

Prvním zadrženým byl řidič bílého vozu Audi Q7, který měl trestní minulost. Mladík zastavil po několika kilometrech pronásledování na silnici I/35 mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem.

Žena sešlápla plyn

Na zastavení druhého vozidla, červeného Audi S4 Avant, se v Ohrazenicích na sjezdu na silnici I/35 podíleli policisté z turnovského obvodního oddělení a semilští kriminalisté.

Nedlouho po zadržení druhého řidiče ke stejnému místu přijížděla i sedmadvacetiletá řidička s odcizeným Audi A6 combi v modré barvě. Policisté ze služebních aut vytvořili na silnici zátaras. Žena sice s vozem před zátarasem zastavila, ale v okamžiku, kdy se k ní policisté přiblížili, znovu šlápla na plyn, narazila do dvou služebních vozidel i do jednoho ze zakročujících policistů a ujela.

„To už o ní však věděli i rychnovští policisté, kteří když zjistili, že ze silnice I/35 sjela ve směru do Jablonce nad Nisou, tak využili svého oprávnění a napříč silnice u Rychnova nechali postavit projíždějící kamion. Takto postaveným zátarasem už řidička s odcizeným vozidlem neprojela a byla nucena zastavit,“ dodala mluvčí policie.

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

