Vyplašená koza vyběhla na střechu domu, hasiči ji dolů lákali na pamlsky

Autor:
  15:24
Ze střechy rodinného domu v Šimonovicích na Liberecku museli hasiči zachránit kozu, která sem vyběhla poté, co ji vyplašil pes. Zkoušeli ji nalákat na pamlsky do záchranného koše, ale zvíře nakonec seběhlo samo.
Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku. | foto: HZS LK

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.
Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.
Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.
Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.
6 fotografií

Na hasiče se ve čtvrtek odpoledne obrátila starostka obce Šimonovice Leona Vránová s tím, že na střeše jednoho z rodinných domů v ulici K Preciose je koza. Tu však nebylo možné dostat bezpečně dolů na zem.

Hasiči zachraňovali psa ze střechy domu, na žebříku k němu vyzdvihli i majitele

Na místo proto zamířili hasiči z Liberce. „Po příjezdu zjistili, že přežvýkavec se uvelebil v prostoru nad střešním oknem v přibližně čtyřmetrové výšce nad zemí a odmítá se pohnout. Zvíře pravděpodobně uteklo svým majitelům. Při toulkách jej vyplašil štěkající pes, a proto se rozhodlo pro úprk na střechu,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.

Fotogalerie

zobrazit 6 fotografií

Hasiči přistavili k domu automobilový žebřík AZ 40 z liberecké stanice s cílem nalákat zvíře do záchranného koše.

„Jako sladkou návnadu zkoušeli využít mrkev, jablko a další dobroty. To však selhalo. Nakonec byly zásadní výrazné reflexní pásky na zásahových oděvech, kterých se zvíře bálo, a následně za asistence hasičů seskákalo zpět na pevnou zem,“ zmínila Benešová. Zvíře poté zabezpečila starostka obce společně s obecními pracovníky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční...

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Archeolog Petr Brestovanský s pokladem (3. listopadu 2025)

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

Jablonec - Zlín 1:3, domácí pohrdli prvním místem, tři góly dostali už v první půli

Jablonecký Filip Zorvan bojuje proti zlínské přesile.

Jablonečtí fotbalisté se minimálně do nedělního večera mohli vyšvihnout do čela prvoligové tabulky, jenže v utkání 14. kola doma proti Zlínu už v poločase překvapivě prohrávali 0:3. Po přestávce...

Vyplašená koza vyběhla na střechu domu, hasiči ji dolů lákali na pamlsky

Koza vylezla na střechu rodinného domu na Liberecku.

Ze střechy rodinného domu v Šimonovicích na Liberecku museli hasiči zachránit kozu, která sem vyběhla poté, co ji vyplašil pes. Zkoušeli ji nalákat na pamlsky do záchranného koše, ale zvíře nakonec...

7. listopadu 2025  15:24

První záškoláctví i láska, vzpomínal Kaiser. V rodném Liberci dostal medaili města

Oldřich Kaiser obdržel Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. (6....

Držitel několika Českých lvů, herec, zpěvák a komik Oldřich Kaiser, a laureátka Ceny Thálie, divadelní herečka Markéta Tallerová, získali Medaili města Liberec za přínos v oblasti umění. Ocenění si...

7. listopadu 2025  11:46

Zapáchající kaluž, žádná podestýlka, tma. Prasata žila v hrůzných podmínkách

Prasata žila v nevhodných podmínkách.

Dvě prasata, která žila v naprosto nevyhovujících podmínkách, odebrali veterináři chovatelce z Českého ráje. Zvířatům chyběla voda a podestýlka, kotec byl plný zapáchající tekutiny a nedostatečně...

6. listopadu 2025  10:41

Devastující požár autobusu s 30 lidmi na Liberecku. Všichni stačili utéct

Nad Chrastavou shořel autobus. (6. listopadu 2025)

Na mostě nad Chrastavou shořel ve čtvrtek ráno autobus náhradní autobusové dopravy, kterým cestovalo třicet lidí. Nikdo se během požáru nezranil. Rychlostní silnice mezi Libercem a Hrádkem byla po...

6. listopadu 2025  9:05

Soud zamítl nároky snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála

Hruboskalsko v Českém ráji

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalové. Potvrdil tím předchozí verdikt Okresního soudu v Semilech.

5. listopadu 2025

Okradl těžce zraněnou seniorku, která upadla na schodech. Muže čeká téměř rok vězení

Ilustrační snímek

Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...

5. listopadu 2025  15:31

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

Josef Lexa, trenér libereckých fotbalistek

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Konference, přednáška i detektivní příběh. Liberec hostí AI festival

ilustrační snímek

Celorepublikový projekt Dny AI, do kterého se zapojují i regionální instituce, začal v úterý také v Liberci. Potrvá až do 14. listopadu a nabídne přes patnáct akcí. Většina z nich je zadarmo a může...

5. listopadu 2025  11:15

Zloděj ukradl seniorce peněženku, na místě činu však zapomněl telefon

ilustrační snímek

Z otevřené kabelky sebral seniorce peněženku muž v Mimoni na Českolipsku. Na místě činu však zapomněl svůj mobilní telefon. Za prohřešek bude zloděj pykat o to víc, jelikož se jej dopustil v podmínce.

4. listopadu 2025  11:30

Šetrnější léčba onkologických pacientů. Nemocnice pořídila nové přístroje

Nový lineární urychlovač v liberecké nemocnici, v popředí primář oddělení...

Liberecká nemocnice modernizuje přístroje na léčbu rakoviny. Všechny tři nové lineární urychlovače za více než 388 milionů korun budou v provozu od poloviny příštího roku.

4. listopadu 2025  7:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Stříbrný servis, pušky, víno. Zámek na Liberecku ukrýval poklad po Němcích

Archeolog Petr Brestovanský s pokladem (3. listopadu 2025)

Poklad nevyčíslitelné hodnoty objevil spolek Lokace artefaktů na zámku Nový Falkenburk na Liberecku. Stříbrné příbory a nádobí, dlouhé zbraně nebo lahve vína patřily rodině Liebiegů, kteří museli...

3. listopadu 2025  16:49

Sto dvacet tisíc lidí. Hra Kingdom Come pomohla Troskám k rekordní návštěvnosti

Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší...

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II) pomohla zřícenině hradu Trosky k rekordní návštěvnosti. Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o...

3. listopadu 2025  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.