Jízdy naslepo i kouzla v digitální éře. Jsme z poloviny herci, říká úspěšný mág

Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje od dětství. Za svou kariéru získal desítky ocenění včetně osmi titulů Grand Prix a pořádal mezinárodní kouzelnický festival Ještědský krystal. Věnuje se manipulaci, jedné z nejnáročnějších disciplín kouzelnického oboru, a provozuje divadélko Magické sklepení.
Kouzlení vás prý bavilo už od dětství. Pamatujete si na úplně první moment, kdy jste si řekl, že byste se tomu chtěl věnovat?
Už v dětství, když běžely v televizi estrády, byl v každé kouzelník. Bylo to pravidlem. Pokaždé jsem se díval. A v deseti letech, když jsem byl nemocný, se mi dostala do ruky knížka o kouzlech a začal jsem se o to zajímat ještě víc. V šestnácti jsem měl svoje první veřejné vystoupení, kde jsem předváděl čtyři kouzla. Tenkrát jsem vystupoval s jedním libereckým kouzelníkem, který si říkal Darem.
Rozcvičuji si prsty třeba se silovou mincí. Po minutě se ruce „rozjedou“ a pohyby jsou jistější.