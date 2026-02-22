Jízdy naslepo i kouzla v digitální éře. Jsme z poloviny herci, říká úspěšný mág

Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje půl století. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Eliška Marinská
  15:00
Kouzlí téměř půl století. Přemek Rajdl zasvětil magii většinu života a dodnes jí věnuje téměř veškerý volný čas. Vystupoval doma i v zahraničí. Přiznává, že ne každé kouzlo vyjde podle plánu, ale výhodou kouzelníka je, že divák neví, co přijde.

Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje od dětství. Za svou kariéru získal desítky ocenění včetně osmi titulů Grand Prix a pořádal mezinárodní kouzelnický festival Ještědský krystal. Věnuje se manipulaci, jedné z nejnáročnějších disciplín kouzelnického oboru, a provozuje divadélko Magické sklepení.

Kouzlení vás prý bavilo už od dětství. Pamatujete si na úplně první moment, kdy jste si řekl, že byste se tomu chtěl věnovat?
Už v dětství, když běžely v televizi estrády, byl v každé kouzelník. Bylo to pravidlem. Pokaždé jsem se díval. A v deseti letech, když jsem byl nemocný, se mi dostala do ruky knížka o kouzlech a začal jsem se o to zajímat ještě víc. V šestnácti jsem měl svoje první veřejné vystoupení, kde jsem předváděl čtyři kouzla. Tenkrát jsem vystupoval s jedním libereckým kouzelníkem, který si říkal Darem.

Rozcvičuji si prsty třeba se silovou mincí. Po minutě se ruce „rozjedou“ a pohyby jsou jistější.

