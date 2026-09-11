Na Máchově jezeře se letní sezona velmi vydařila a byla dokonce nejúspěšnější za poslední tři roky.
Podle Martina Oumrta, ředitele Technických služeb Doksy, jež mají areál na starosti, jim přála kvalita vody i počasí. A to i navzdory teplotním výkyvům. Návštěvnosti výrazně napomohli lidé ze zahraničí, zejména z Ukrajiny.
„Celkové tržby ze vstupného dosáhly 4,47 milionu korun, zatímco v roce 2025 to bylo 2,51 milionu. A v roce 2024 pak 4,11 milionu korun,“ prozradil Oumrt.
Vyšší tržby podle něj přineslo zavedení celosezonního vstupného v rozmezí 20 až 100 korun i samoobslužné kiosky. „Ty se na celkových tržbách podílely ze 47 procent,“ dodal Oumrt s poznámkou, že po rekonstrukci Hotelu na Pláži ve Starých Splavech zaznamenali 300procentní nárůst tamějších tržeb i maximální obsazenost.
Letní sezona na Máchově jezeře, která začala 1. června a skončila 6. září, má však i stinnou stránku. „Bohužel jsme čelili enormnímu vandalismu, krádežím a poškozování veřejného majetku – laviček, košů, dopravních značek či plotů,“ konstatoval ředitel technických služeb.
Sluníčku zkrátilo sezonu počasí
Koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou většinou zavírají v polovině září, letos se zde návštěvníci naposledy vykoupali 31. srpna.
„Ukončili jsme sezonu předčasně kvůli nepříznivému počasí,“ vysvětlila správkyně areálu Zuzana Benešová. Návštěvnost přirovnává k roku 2024, jako každoročně na ni měly vliv celopodnikové čtrnáctidenní dovolené v průmyslové zóně či víkendové kulturní akce.
„Nejvíce však návštěvnost ovlivňuje počasí, které je v Liberci nevyzpytatelné. Při zcela jasné obloze často teploty vzduchu nepřesáhnou 20 stupňů Celsia, při teplotách v rozmezí 21 až 25 stupňů s polojasnou oblohou bývá návštěvnost též nižší,“ posteskla si. „Bohužel je takovéto počasí v Liberci velice často.“
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Sluníčko je oáza klidu mezi kopci, která láká ke koupání i primátory
I přesto se návštěvnost v roce 2026 (29 300) přiblížila roku 2024 (31 600). Zatímco podle Benešové průměrná denní teplota na vratislavickém koupališti loni dosahovala pouze 19,9 stupně Celsia, což tehdy vyústilo v nízkou návštěvnost (17 200), letos bylo průměrně o čtyři stupně tepleji. „Jde o naše orientační měření, nejedná se o přesná meteorologická data,“ upozornila.
Během prázdnin je postihla technická závada na vodním vysavači, kterým čistí dna bazénů, přičemž oprava trvala týden. Příští rok žádné velké změny nechystají, usilují jen o úpravu dna neplaveckého bazénu, což by mělo jeho čištění usnadnit. „Ceny by se neměly v příštím roce měnit,“ uzavřela správkyně areálu Sluníčko.
Bludiště odstavila bouře
Třetí koupací sezonu během září ukončí venkovní koupaliště Dubice na Českolipsku, které k 2. září evidovalo kolem 37 tisíc návštěvníků. „V horkých dnech se nám tuto sezonu podařilo dosáhnout maximální návštěvnosti koupaliště 1925 lidí za den, což je skvělé,“ pochvaloval si ředitel městské organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.
V červnu museli pozastavit provoz kvůli čtyřdennímu přerušení dodávky vody ze strany Severočeských vod a kanalizací, jedna z bouřek se navíc podepsala na oblíbeném 3D bludišti, které bylo následně kvůli opravám asi tři týdny zavřené. „Ale vše jsme překonali a tyto dvě nepříjemnosti patřily k největším překážkám v jinak hladce probíhající sezoně,“ okomentoval Češka.
V Dubici zlepšovali zázemí pro kemp i karavany, vyslyšeli také nářky návštěvníků na příliš studenou vodu v bazénech. „Nechali jsme proto v areálu nainstalovat recyklační jednotku, která nejen šetří vodu a životní prostředí, ale pomáhá také vodu oteplovat,“ popsal. Teplota podle něj poté dosahovala až 26 stupňů.
Tonutí v Zákupech
Byť bylo letos počasí lepší než loni, na městském koupališti v nedalekých Zákupech měli nejnižší návštěvnost za poslední roky. „Sami důvody ještě hledáme,“ přiznala Daniela Seidlová z místního úřadu. „V letošním roce jsme bohužel dvakrát zaznamenali tonutí návštěvníků,“ podotkla dále.
Také řešili problémy s tobogánem, který kvůli suchu museli v otevírací době vypínat. „Nižší hladina vody v koupališti nedosahovala výšky potřebné pro bezpečné spuštění čerpadla,“ vysvětlila Seidlová.
V Zákupech mívají otevřeno zhruba do poloviny září, a až po vyhodnocení sezony bude město rozhodovat o případných změnách v ceníku či o investicích.
Historické minimum v Turnově
Sezona v turnovské Maškově zahradě měla letos 94 dnů, přičemž městské koupaliště otevřeli pouze 55krát, což je podle vedoucího sportovního střediska Tomáše Špinky historické minimum (společně s rokem 2020). Navzdory tomu hodnotí již ukončenou sezonu jako úspěšnou, i když z pohledu počasí jako poměrně atypickou.
„Celková letošní návštěvnost dosáhla 35 754 návštěvníků. Nejsilnějším měsícem byl překvapivě červen, kdy jsme přivítali více než 14 tisíc lidí,“ řekl. Tomu podle něj napomohla kombinace velmi teplého počasí ve druhé půli měsíce, návštěvy škol i první noční koupání.
Oproti tomu červenec patřil kvůli nevlídnému počasí k nejslabším za poslední roky, srpen pak ovlivnilo otevření nového biotopu v Dolánkách. „V nejteplejších dnech jsme odhadovali pokles návštěvnosti o zhruba 700 lidí denně.“
Na rok 2027 připravují v Maškově zahradě několik vylepšení, o nichž budou veřejnost včas informovat. O případné úpravě vstupného zatím rozhodnuto nebylo. „Od otevření koupaliště v roce 2016 jsme přivítali již 481 570 návštěvníků,“ sdělil Špinka s tím, že příští rok očekávají půlmiliontého návštěvníka.