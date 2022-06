Koupaliště v kraji očekávají davy lidí. Některá mírně zdražila

Turnovská Maškova zahrada má otevřeno už skoro dva týdny. Minulou neděli se přišlo vykoupat osm set lidí, přesto čekal správce větší zájem. Velké naděje proto vkládá do nadcházejícího víkendu, kdy mají teploty atakovat 30 stupňů.

„Myslím, že je návštěvnost v červnu dost podobná ročníkům před covidem. Červen jsme neměli nikdy silný, lidé nejsou zvyklí se koupat, dokud nenastanou prázdniny,“ zamýšlel se Tomáš Špinka, vedoucí sportovně-rekreačního areálu.

O tom, jestli bude koupaliště otevřené, rozhoduje zpravidla den předem. Zvažuje hlavně předpověď počasí, přičemž pomyslnou hranici představuje 20 stupňů. „Když je pod 20 stupňů, míváme zavřeno. Od 20 do 22 stupňů se snažíme přihlédnout k tomu, jestli fouká vítr a jaká je oblačnost,“ prozradil Špinka.

Když je nad 22 stupňů, a přesto hlásí déšť, tak nechávají většinou otevřeno. Aktuální informace dává vždy v předstihu na facebook, takže si návštěvníci mohou ověřit, jestli je koupaliště v provozu před tím, než tam vyrazí.

Velké novinky v Turnově nechystají, snaží se spíše zkulturnit stávající prostředí. Minigolfové hřiště má novou dlažbu, staví zde i pódium, kde se budou pořádat větší kulturní a společenské akce. V půjčovně budou k dispozici návštěvníkům také kola a venku dvě nová ohniště na opékání buřtů.

Maškově zahradě chybí stín

Zato stín, který je Achillovou patou turnovského koupaliště, jednoduše vyřešit nejde. „Stín nám chybí, je to asi největší neduh našeho koupaliště, které bylo postavené na louce. Každý rok se tu snažíme vysadit nějaké stromy, ty ale budou dělat pořádný stín až za několik let. Pořizujeme každoročně nové slunečníky. Ale lidé, co to u nás znají, už vědí, že si musí přinést přístřešek pro dítě nebo vlastní slunečník,“ konstatoval vedoucí areálu. Vstupné v Maškově zahradě zvedli průměrně o 20 korun.

Městské koupaliště v Lomnici nad Popelkou přivítá první plavce až dnes. Žádné velké zahájení sezony ale neplánují. „Datum známe sice dlouho dopředu, ale počasí bývá velmi nejisté, takže naplánovat nějaké akce takhle v předstihu nemá moc smysl,“ řekl starosta Lomnice Josef Šimek, který loňskou sezonu považuje za jednu z nejhorších vůbec.

Spíše než na moderní trendy se zaměřuje město na udržení stávající kvality areálu. Bazén je natřený, koupaliště uklizené. „Nově jsme vydláždili hlavní vstup. Dříve tu byla perková cesta, která za parného dne pražila, což znepříjemňovalo život obsluze,“ uvedl Šimek.

Přestože se náklady na provoz koupaliště zvýší, ponechala rada města stejné vstupné jako v předchozích letech.

Sluníčko o desetikorunu zdražilo

„Nejčastěji chodím na koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích. Líbí se mi, že má velký bazén, kde si člověk zaplave, děti mají zvlášť oddělené brouzdaliště se skluzavkami,“ svěřil Filip Kovář z Liberce.

„Máme otevřeno od 28. května, ale záleží na počasí. V úterý ráno bylo 13 stupňů a voda docela chladná, určitě měla pod 20 stupňů,“ zhodnotil Petr Polda, správce vratislavického areálu.

V neděli se koupalo 280 lidí, jinak zatím chodí spíše jednotlivci. Vstupné zdražovali jen mírně, zato nově zavedli pět stupňů rodinného vstupného i skupinové vstupenky.

„Několik let jsme vybírali od dospělých 90 korun, nyní je to 100 korun. Dětské vstupné činilo 40 korun, letos je to 50 korun,“ zrekapituloval Polda. Kompletní ceník včetně jednotlivých kategorií je přehledně popsaný na webu.

„S mírným zdražením nemám problém, na druhou stranu jsem realista a za trochu dražší vstup neočekávám nějaké radikální změny,“ reagoval Kovář, kterého neodradila od koupání ani chladnější 19stupňová voda.

„Podle předpovědi má být o víkendu velké teplo, tak už se těšíme na návštěvníky. Loni byly hezké tři dny, kdy přišlo přes tisíc lidí. Ale rekord máme 1 600,“ informoval správce Sluníčka.

Lesní koupaliště je zadarmo

Lesní koupaliště v libereckých Lidových sadech je otevřené celoročně, v zimě i pro otužilce. Už třetí sezonu jej spravuje spolek architektů ze studia Mjölk. A vstupné je zdarma.

„Chtěli bychom to i nadále zachovat, přijde nám, že je to tak správné na přírodním koupališti, které vlastní město,“ sdělil Jan Vondrák, předseda spolku Lesní koupaliště.

Absolutní novinkou je podle něj stavba plovárny, která spolku zabírá většinu času. Momentálně připravují základní desku. Areál je dost velký a stavba oddělená, lidé přicházející primárně k vodě se tak nemusí bát žádných komplikací.

„Je to naprosto bezpečné. Každý návštěvník má tu výhodu, že se dozví i něco o tom, jak probíhá stavba,“ vtipkoval Vondrák.

Zato v Mimoni si na koupaliště ještě počkají, přestože město už získalo stavební povolení. „Budeme soutěžit zhotovitele a uvidíme, jaké budou ceny. V dnešní době nedokážeme nic odhadnout. Kdyby byly přemrštěné, tak se to odloží, pozastaví, nebo podepíše. Ale to už by dělalo nové zastupitelstvo,“ poznamenal starosta Petr Král.

Dodavatel stavby by mohl být známý už koncem září, za koupaliště podle Krále zaplatí Mimoň asi 50 až 70 milionů korun. Kdyby to mělo být víc, bude o dalším osudu koupaliště rozhodovat vedení města.