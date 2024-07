Koupaliště uprostřed lesa i „moře“. Letní koupání je v kraji rok od roku lepší

V Lomnici nad Popelkou je jedno z nejznámějších a také největších koupališť v semilském okrese. „Tradice sahá do třicátých let minulého století. Bohužel se do něj příliš neinvestovalo. To jsme museli udělat až v roce 2011,“ zdůrazňuje starosta pětitisícové Lomnice Josef Šimek.

Koupaliště je uprostřed krásné přírody, z půlky ho obepíná les. „Dříve byl problém s tím, že v Lomnici byla voda křišťálově čistá a studená, ale to už je teď minulostí. Vodu sice dopouštíme z hygienických důvodů, ale zároveň čistíme. Aktuální teplota vody je dvaadvacet stupňů,“ prozrazuje starosta.

Od rekonstrukce, která tu proběhla před třinácti lety, se změnilo mnohé. „Vyměnili jsme celou bazénovou vanu, zajistili systém čistění vody, takže voda si udržuje slušnou teplotu. Kompletně jsme zrekonstruovali sociální zařízení a postavili bufet s posezením,“ doplňuje starosta, který se domnívá, že koupaliště využijí jak celé rodiny, tak díky velikosti i kondiční plavci.

„Bazén je rozdělený na brouzdaliště a plaveckou část. S konečnou platností máme vyřešené i parkovaní, které je nedaleko koupaliště,“ dodává Šimek.

V okolí koupaliště stojí za vidění také lyžařský areál se skokanskými můstky, kde je nejvyšší můstek volně přístupný a slouží jako rozhledna. Pro milovníky ještě větších výhledů slouží i hora Tábor, kde je pověstná a celoročně přístupná Tichánkova rozhledna. Milovníky historie a architektury potěší zase historické centrum Lomnice a Karlovo náměstí se zachovalou podkrkonošskou lidovou architekturou.

Stín, teplá voda, masáže i zdravá strava

Turnovské koupaliště v Maškově zahradě je moderní koupaliště s nezbytnými vodními i suchozemskými atrakcemi. Otevřelo se již zkraje června a během jednoho měsíce přivítalo na čtrnáct tisíc návštěvníků, přestože počasí v červnu nebylo úplně nejlepší.

„K maximální spokojenosti návštěvníků jsme dokončili opravy minigolfu a solární příhřev vody. Vše je nyní naprosto funkční. Kvůli lepšímu zastínění jsme vysadili několik stromů. Voda má aktuálně lehce nad pětadvacet stupňů,“ říká Jiří Veselka, jednatel Městské sportovní, která koupaliště provozuje.

„Koupaliště je zacílené především pro děti a rodiny s dětmi. Ale to neznamená, že sem nemohou kondiční plavci. Ti sem navíc mohou ráno, kdy mají mezi sedmou a devátou hodinou takzvané ranní plavání,“ shrnuje Veselka, který pro návštěvníky připravil další zlepšení služeb.

„Po celou dobu otevřeného koupaliště budou k dispozici masáže. V bufetu jsme vyměnili provozní a nyní nabídneme spíš zdravější stravu. Kdo sem přijede na kole, bude mít možnost využít uzamykatelný cyklobox,“ jmenuje další výhody.

Turnovu se říká srdce Českého ráje, pěšky nebo na kole je z města v dosahu hrad Valdštejn nebo zámek Hrubá Skála. Ve městě se nachází nově vybudovaná Ulička řemesel, která odkazuje na kamenářskou a šperkařskou tradici, jež je s Turnovem pevně spojená.

Jablonecké moře s novým zázemím

Tradiční špičkování mezi Liberečany a Jablonečany o to, v jakém městě je lepší přehrada a koupání, má poslední roky jasného vítěze. Zatímco okolí té jablonecké se stále vylepšuje, přehrada Harcov v Liberci je už téměř dva roky vypuštěná. Její oprava a modernizace za více než 380 milionů korun potrvá minimálně do léta roku 2025.

Vodní nádrž Mšeno v Jablonci je široko daleko to nejlepší, co kraj pro přírodní koupání nabízí. Jablonecké moře, jak přehradě místní říkají, umožňuje díky své velké rozloze, obvykle dobré kvalitě vody, písčitým i kamenitým plážím a několika sportovištím bohaté vyžití. A když si člověk odmyslí množství paneláků, které „zdobí“ bezprostřední okolí části přehrady, může mít na chvíli opravdu pocit jako třeba v Itálii.

Ještě lepším dojmem by do budoucna jablonecká přehrada mohla působit díky vylepšenému zázemí. Donedávna bylo totiž okolí nádrže „každá pes, jiná ves“ a vedení města se před časem rozhodlo, že stánky, toalety i převlékárny kolem Mšena sjednotí. Po loňském novém stánku v místě U Prutu přidalo letos designovou dřevěnou plovárnu také k hlavní hrázi.

„Záměr nových objektů vychází z dlouholeté potřeby zlepšení zázemí v okolí přehrady. Především stav toalet byl ostudný a neudržitelný. Spojení nových toalet s objekty občerstvení se nabízelo jako praktické řešení, které zároveň pomůže toto nejcennější veřejné prostranství města architektonicky kultivovat,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.