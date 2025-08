Počasí v posledních dnech připomíná spíš podzim než polovinu léta. Déšť a chladno neprospívá třeba koupalištím. Na nepříznivé podmínky si stěžují i provozovatelé v Libereckém kraji.

„Špatné počasí je pro návštěvnost venkovních koupališť obecně určitě důležitá proměnná. U nás to má vliv na padesátiprocentní ztrátu návštěvnosti oproti naší první sezoně v loňskému roce,“ svěřila se manažerka koupaliště v Dubici u České Lípy Jana Kobosilová.

Podobně je na tom s návštěvností i koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou, kam letos v červenci dorazilo necelých šest tisíc lidí. V loňském roce jich bylo více než dvanáct tisíc.

„Ale ono určitě ještě hezky bude. Vždy jsou alespoň dva týdny, kdy je v kuse hezky,“ věří tamní provozovatel Petr Polda. Zároveň ale nepředpokládá, že by se červencový propad dal dohnat. „Minulý rok jsme měli v srpnu jedenáct a půl tisíce lidí. Nepočítám, že by návštěvnost v letošním srpnu byla vyšší, protože to by musela být opravdu velká vedra,“ konstatoval.

„Není to ideální start“

Se smolným začátkem první sezony po znovuotevření se musí vypořádat provozovatel Lesního koupaliště v Liberci Jan Vondrák. „Není to úplně ideální start. Máme otevřeno v podstatě od začátku července, takže bychom potřebovali, aby se k nám lidé naučili chodit. Těch vyloženě koupacích dní je málo a my musíme nějak přežít a zároveň dál rozvíjet areál, takže se snažíme přizpůsobit,“ vypověděl Vondrák.

Lesní koupaliště ale zůstává v provozu i při špatném počasí. „Máme teď nově i zastřešenou terasu, tak se snažíme rozprostřít provoz i do dní, kdy počasí není na koupání, ale dá se jít třeba na procházku, takže stánek zůstává otevřený,“ dodal.

V provozu za špatného počasí není třeba koupaliště Maškova zahrada v Turnově. Tamní provozovatelé proto doporučují sledovat aktuální informace na stránkách a sociálních sítích koupaliště. Třeba při posledních červencových dnech, které chladné a deštivé počasí také neminulo, si lidé na turnovském koupališti zaplavat nemohli.

Otevřeno jen za hezkého počasí mají i na koupalištích v Košťálově na Semilsku či v Železném Brodě.

V Dubici mají stále otevřeno

Například v Dubici je to ale jinak. „Není naší prioritou koupaliště s příchodem deště zavřít na celý den. Takže jedeme stále. Co se týče energií a obdobných nákladů, tak výdaje jsou pořád takřka stejné. Zisk je ale poloviční,“ vysvětlila Jana Kobosilová z dubického koupaliště. Když tam dorazí dostatek lidí, pracuje na koupališti kolem patnácti zaměstnanců. Teď musí jejich počet snižovat zhruba na polovinu.

Deště zároveň mohou ovlivňovat i kvalitu vody. V areálech se ji ale zatím daří udržovat. „Je to znát. Jezdí k nám laboranti, kteří provádí analýzy vzorků. Pokud je déšť, tak jsou výsledky horší. Proto používáme chlornan, který doporučuje hygiena. Každé počasí má ale svoje. Když je hezky, tak ne každý například dodržuje kompletní oplach těla,“ poznamenala Kobosilová.

Postarat se o vodu zvládají i na Lesním koupališti. „Problém máme jedině, když jsou větší deště, které do vody dostanou třeba bahno. To pak musíme vypustit celé koupaliště a vyčistit ho,“ uvedl Vondrák.

Podle provozovatelů je ale běžné, že se počasí na nějakou dobu zkazí „Každý rok je to podobné, letos to není žádná výjimka,“ myslí si Polda z koupaliště Sluníčko. I podle Vondráka bylo počasí v minulosti hodně podobné.

„Četla jsem, že letos bude stoleté léto. V globálu je asi nadprůměrné, ale zrovna u nás se to nějak nepovedlo,“ zhodnotila Kobosilová.