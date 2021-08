Česká Lípa ukázala, jak bude vypadat koupaliště. Některým přijde bazén malý

Nynější přírodní areál v Dubici nabízí vše, co by člověk od dobře vybaveného koupaliště očekával. Písečnou pláž, vodní vlek, minigolf, vyžití pro děti, občerstvení, dokonce 3D bludiště. Chybí zde jediné — voda vhodná ke koupání.



„Koupání v bývalé pískovně je kvůli abnormálně vysoké koncentraci sinic zakázané,“ potvrdila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová. Hygiena prý vodu v nádrži pravidelně testuje. Nic to však nemění na neuspokojivých výsledcích.

Nové koupaliště se začlení do stávajícího prostoru, do oddělených bazénů se nevyhovující voda nedostane. Studie počítá s velkým bazénem na vodní hrátky a dvěma drahami pro plavce o rozloze více než 900 metrů čtverečních. V areálu by neměl chybět ani menší dětský bazén. Starší atrakce — jako vodní vlek a veliké 3D bludiště — tu zůstanou.

„Vybudujeme zázemí pro návštěvníky, jako jsou sprchy, převlékárny, toalety i venkovní občerstvení,“ doplnila mluvčí Kňákal Brožová. U vstupu by měly v budoucnu stát navíc karavany, přibudou i kurty na plážový volejbal. Prostor se rozdělí na placený a neplacený úsek. Maximální kapacita areálu bude 863 osob, oba bazény pojmou dohromady 333 lidí.

Některým vadí malá kapacita

„Vizualizace vypadá pěkně, zaráží mě však kapacita — ta mi nepřijde dostačující. Navíc pěšky bude koupaliště trochu z ruky. A cesta vede přes území, kde není úplně bezpečno,“ popsala své výhrady Eva Vítová. S rodinou se jezdí koupat do Děčína nebo na Kristýnu. Plánované koupaliště by ale v budoucnu určitě vyzkoušela.



Na nedostatečnou kapacitu vodní plochy pro 37tisícové město poukazují i další lidé. Ve prospěch bazénu by raději zmenšili parkovací plochu, která na nákresu zabírá téměř polovinu místa. Nelíbí se jim ani to, že se podoba koupaliště řeší před volbami. Převládá skepse, aby se do bazénu lidé vešli, případně aby se stavby dožili. Nebo aby jim neodrostly děti, než město skutečně naplní tolikrát odkládaný slib.



„Co se týče kapacity, je to maximum, kterého můžeme v areálu limitovaném povodňovými opatřeními dosáhnout,“ vysvětlila starostka města Jitka Volfová. Plavci budou moci i nadále využívat krytých bazénů v Základní škole Sever, nebo ve Sportareálu v Barvířské ulici.



Slyšet jdou ale i hlasy lidí, kteří jsou z představeného návrhu nadšení. A nemohou se dočkat, až se sem za dva roky vydají.

Mezi nimi je i Ivana Beranová, která plánuje, jak se v Dubici bude koupat se svými vnoučaty. „Ve městě nám koupaliště opravdu chybí,“ dodala. Koupaliště je v České Lípě i po letech stále ještě živé téma, podle mluvčí města Kňákal Brožové se o něm už hovoří opravdu dlouho. „O to víc jsme si dali záležet na výsledném návrhu. Myslím, že si zde každý najde to své,“ zakončila starostka Volfová.