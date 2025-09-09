Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Autor:
  11:53
Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město...

Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město a pustilo se do oprav. | foto: Město Česká Lípa

Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město...
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město...
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město...
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město...
11 fotografií

„Vzhledem k rozsahu tesařských prací jsme zvolili kompletní obrábění trámů na CNC a na stavbě už jsme krovy skládali jako z lega. Lepené smrkové dřevo věrně imituje původní tesařskou stolici a příjemně promluví do půdního interiéru,“ popsal Aleš Kunca, vedoucí projektu z Metrostavu DIZ.

Práce pokračují i v interiéru domu, kde se rýsují hrubé podlahy a instalace. „S financováním náročného projektu pomůže městu dotace z Modernizačního fondu. Dotaci ve výši necelých dvaceti milionů korun Česká Lípa využije na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti budovy asi o třicet procent,“ nastínila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Půjde třeba o instalaci nových oken, zateplení nebo tepelná čerpadla. V Kounicově domě bude po rekonstrukci sídlit Dům dětí a mládeže Libertin.

Rekonstrukce překročí čtvrt miliardy

Kounicův dům několikrát vyhořel, naposledy v roce 2015. Majitel se o vyhořelou budovu nestaral, a proto ji před sedmi lety město odkoupilo za necelé dva miliony korun. Rekonstrukce Kounicova domu začala v srpnu loňského roku a měla by být dokončena na začátku roku 2027.

„Původní rozpočet činil téměř 212 milionů korun, ale vzhledem k náročnosti stavby a různým nepředvídatelným změnám bylo třeba několikrát upravit projektovou dokumentaci a navýšit rozsah prací,“ vysvětlil českolipský místostarosta Martin Brož. Rekonstrukce tak město vyjde téměř na 273 milionů korun včetně daně.

Chátrající Kounicův dům čeká záchrana, děti v něm najdou akvária i dílnu

Barokní Kounicův dům stojí v historickém jádru České Lípy od roku 1771. Postavit ho nechal šlechtický rod Kouniců, jejichž erb je dodnes zachovaný na rohu budovy. Budova od té doby sloužila třeba jako celní a solní úřad, škola i české gymnázium.

Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město a pustilo se do oprav.
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město a pustilo se do oprav.
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město a pustilo se do oprav.
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město a pustilo se do oprav.
11 fotografií

Od poloviny 20. století patřil dům Svazarmu a po roce 1989 si část prostor pronajaly drobné provozovny a prodejny levného textilu. Posledním majitelem bylo Sdružení sportovních svazů ČR.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Premium

Přes noc se stala známou nejen v České republice, ale i za hranicemi. Paní Renatu z Jablonce nad Nisou si mezi tisíci fanoušky vybral na svém koncertu v Praze Robbie Williams, aby s ní pohovořil,...

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.

9. září 2025  11:53

Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Premium

Přes noc se stala známou nejen v České republice, ale i za hranicemi. Paní Renatu z Jablonce nad Nisou si mezi tisíci fanoušky vybral na svém koncertu v Praze Robbie Williams, aby s ní pohovořil,...

8. září 2025  18:48

Auto na Semilsku se dvakrát samo rozjelo, těžce zranilo řidiče a starší ženu

Špatně zabrzděný osobní automobil se během setkání dvou spřízněných rodin na Semilsku samovolně rozjel z kopce a přejel jeho jednapadesátiletého řidiče. Po chvíli se stejné vozidlo znovu rozjelo a...

8. září 2025  18:18

Recidivista přepadl zezadu na ulici dva seniory, v rejstříku má už 18 záznamů

Z loupežného přepadení dvou seniorů v Jablonci nad Nisou obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého recidivistu. V rejstříku trestů má už 18 záznamů za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

8. září 2025  13:44

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Na nejstrmější trati v Česku dělníci po desítkách let položili novou ozubnici. Museli si přitom osvojit postupy, které se běžně nepoužívají. Takzvaná Kořenovská zubačka je totiž jediná v Česku....

8. září 2025  11:49

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka

Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.

7. září 2025  14:17

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Agresivní osel byl nevyužitelný k rozmnožování, zaskočit musel samec z Liberce

Hřebec osla somálského v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem byl příliš agresivní, liberečtí chovatelé proto vypomohli východočeským kolegům a narychlo jim zapůjčili svého chovného samce Rehaniho. V...

6. září 2025  8:18

Rodinné poradně chybí peníze na psychology, děti nemají kam jít

Denně volají rodiče s prosbou o pomoc pro děti, které trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním. Organizace Rodina v centru v Novém Boru ale od srpna nové klienty nepřijímá....

5. září 2025  16:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Technické služby města Liberec vstoupí do letošní zimy s novou halou na posypovou sůl. Její stavba trvala téměř tři čtvrtě roku, přišla na více než 41 milionů korun a po 30 letech nahradila původní...

5. září 2025  10:04

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

4. září 2025  16:14,  aktualizováno  18:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.