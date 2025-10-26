Třikrát vyhořel. Kounicův dům teď bude sloužit dětem

Autor:
  8:17
Před pár lety tam stály jen ohořelé zdi. Teď už se rýsuje nová střecha i interiéry. Dělníci lijí podlahy, omítají zdi, a vznikají tak místnosti budoucího tanečního sálu nebo třeba keramické dílny. Kounicův dům v České Lípě bude po rekonstrukci sloužit hlavně dětem.
Kounicův dům sloužil třeba jako celní a solní úřad, škola nebo české gymnázium. Stojí v historickém jádru České Lípy. Na místě bývalého vrchnostenského pivovaru ho v 18. století postavil šlechtický rod Kouniců, jejichž erb je dodnes zachovaný na rohu budovy.

Bývala v něm i hospoda a právě v jejích prostorách budou po rekonstrukci keramické dílny. Budovu po dokončení využije zhruba 1200 dětí, 70 zaměstnanců a další návštěvníci Domova dětí a mládeže Libertin. Dům je starý zhruba 300 let.

„Bohužel třikrát vyhořel, což se promítlo i na té stávající podobě. Stavěl se v době vrcholného baroka, takže byl mnohem zdobnější, než jak ho máme dnes,“ vylíčil českolipský místostarosta Martin Brož. Některé prvky, jako je třeba zdobení kolem oken, by se však na Kounicův dům měly vrátit.

„Objekt dosáhne mnohem hezčího vzhledu. I uvnitř se zachovaly některé barokní prvky, hlavně klenby, které jsou úžasné,“ dodal Brož.

Herna s původní výmalbou

Hned vedle vstupu do domu bude herna. „Bude pro ty nejmenší děti od šesti let. Zajímavostí je, že jde o jedinou místnost, ve které se dochovala původní výmalba,“ upozornil Brož. Součástí objektu jsou i dva dvory. První je hned za hlavním vchodem.

„Bylo tady několik domků, které se zbouraly. Bude to pobytový dvůr, kde děti mohou trávit čas. Výhodou je jeho bezpečnost, protože kolem něj nevedou silnice,“ popsala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Na dvoře bude stát i zastřešený altánek.

Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Ve spodní části, kde je největší sál celého domu, bude kavárna. Dříve tam fungoval třeba hudební klub nebo sklad soli. „Kavárna bude mít svůj samostatný vstup. Za ní pak bude ještě velký sál, který by měl být až pro devadesát osob,“ přiblížila mluvčí.

Naposledy Kounicův dům vyhořel v roce 2015. Rekonstrukce začala v srpnu loňského roku, hotová by měla být na konci roku příštího. „Jsme tak v polovině stavby. Největší komplikací bylo, že spousta stěn a konstrukcí, které se ve stavbě nacházely, skončily v dezolátním stavu. Museli jsme některé bourat,“ nastínil hlavní stavbyvedoucí Aleš Kunca.

Téměř celé třetí patro je nově vystavěné. „Dům dětí a mládeže je známý tím, že v něm chovají různé živočichy, jako jsou třeba hadi, a budou tam umístěná všechna terária,“ podotkla Brožová. Kromě toho vyroste malý přednáškový sál a výtvarný ateliér. Celý dům bude bezbariérový, lidé využijí výtah.

Do zimy pod střechou

Posledním majitelem barokní stavby bylo Sdružení sportovních svazů ČR jakožto nástupnická organizace Svazarmu. Městu se objekt podařilo odkoupit v roce 2018.

„Tehdy se musel celý objekt staticky zabezpečit a pak jsme vyprojektovali návrh, aby zde mohlo být sídlo Domu dětí a mládeže Libertin,“ vysvětlila starostka České Lípy Jitka Volfová. Děti by mohly na své kroužky do Kounicova domu začít chodit od školního roku 2027/2028.

Chátrající Kounicův dům čeká záchrana, děti v něm najdou akvária i dílnu

Do zimy by měl být celý dům pod střechou. „Stavba je rozsáhlá a má značnou historii. Objekt obohatí naše město, protože Česká Lípa je historicky velmi významná a tyto budovy o tom vypovídají,“ myslí si Volfová.

Za rekonstrukci a vybavení domu město zaplatí zhruba 262 milionů, z toho téměř 20 milionů pokryje dotace. Plánované dokončení se protáhlo o čtvrt roku. „Po zkušenostech s jinými stavbami si nemyslím, že by to bylo velké zpoždění. Navíc je to historický objekt, takže jsme museli činnosti koordinovat i s památkáři,“ objasnila starostka.

