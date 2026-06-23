Profesionální hasiči vyjížděli k záchraně kotěte v úterý ráno.
„Šlo pravděpodobně o nejkratší výjezd semilských profesionálních hasičů roku 2026, protože pomoc byla potřeba v domě prakticky sousedícím s centrální stanicí v Semilech,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Kotě zřejmě kvůli své zvědavosti nedobrovolně uvěznilo hlavu ve větracím otvoru dveří. „Zasahující hasiči použili akuvrtačku, pomocí které provedli díry ve dveřní desce kolem kotěte, a následně jej bezpečně vyprostili, doslova vyřízli z konstrukce,“ pokračuje Benešová.
Poté museli kotě zbavit nechtěného a nepohodlného dřevěného „obojku“. „Na stanici jej pomocí klasického nářadí, kdy posloužilo kladívko a dláto, během pár chvil zcela osvobodili,“ doplňuje mluvčí. Celý zásah trval zhruba dvacet minut.
Kotě, které se do domu zatoulalo jen několik dní před osudným momentem, získalo záhy jméno Ouško.