Ostatky nalezené v rezervaci u hranic patřily muži, který zmizel při blackoutu

  16:44
Kosterní ostatky, které se nedávno našly na Liberecku v meandrech řeky Smědé, patřily devět měsíců pohřešovanému muži. Totožnost zemřelého potvrdila provedená pitva. Ta také vyloučila, že měl na jeho smrti podíl někdo další.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Kosterní ostatky, které byly 21. března nalezeny v rezervaci Meandry Smědé, patří osmačtyřicetiletému pohřešovanému muži,“ potvrdila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Muž z Frýdlantska zmizel cestou z Černous do Frýdlantu loni 5. července, tedy v den, kdy Česko postihl rozsáhlý blackout.

Obří výpadek elektřiny ochromil velkou část Česka. Energetici řekli příčinu

„Na základě soudní pitvy i znaleckého posudku nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba,“ dodala Šrýtrová.

Doplnila, že policie s ohledem na rodinu zemřelého nebude k tomuto případu sdělovat žádné další informace.

