„Sedmatřicetiletý podezřelý se nakonec v této souvislosti nebude zodpovídat z projevů sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, protože o žádného fanouška takového hnutí nejde,“ objasnila policejní mluvčí Ivana Baláková.
Muž v kostele vytvořil celkem čtyři hákové kříže. Jeden téměř dva metry široký a tři menší, zhruba půlmetrové. „Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu,“ přiblížila Baláková.
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Hákové kříže na oltáři i zdi. Vandal poničil poutní místo v Horní Polici
Vandal za poničení kostela čelí trestnímu stíhání pro výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu ve výši minimálně 50 tisíc korun.
Do areálu se v květnu dostal pravděpodobně v době, kdy je volně přístupný. „Bylo to v ambitech, které jsou veřejně přístupné každý den od osmi ráno do osmnácti hodin,“ vylíčil před časem správce farnosti Radek Jurnečka.
Vandal za sprejerství už jednou pykal
Areál poutního místa v Horní Polici patří k významným barokním památkám severních Čech. Nabízí nejen duchovní prožitek, ale také prostor pro kulturní a společenské setkávání. Pořádají se tu koncerty, výstavy a akce pro děti i dospělé.
Muže, který má hákové kříže na svědomí, za sprejerství soud už v minulosti potrestal, a to 150 hodinami obecně prospěšných prací. „A proto, že z nich nakonec neodpracoval ani jednu, proměnil mu je v trest odnětí svobody v trvání 150 dnů,“ dodala mluvčí.