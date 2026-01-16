V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Autor: ,
  18:52
V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na schválení dohod o vině a trestu, které uzavřelo s dalšími třemi obviněnými - jedním člověkem a dvěma firmami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DPMLJ

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

O vývoji v kauze v pátek bez dalších podrobností informovala náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Obžalované viní kriminalisté ze zločinů přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení.

Za to některým hrozí trest až 12 let vězení. Jde o případ, který začal policejním zásahem v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v dubnu 2018.

Korupce při zakázkách severočeského dopravního podniku. Stíhají i 16 firem

Tehdy policie zadržela a obvinila devět lidí z šesti trestných činů včetně přijetí úplatku nebo poškození finančních zájmů Evropské unie. O rok později Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podniku zajistila devět autobusů.

V souvislosti s kauzou měl dopravní podnik pozastavené i proplacení bezmála 86 milionů korun z evropských dotací.

Mluvčí DPMLJ Martina Poršová před půl rokem ČTK řekla, že dopravní podnik je v tomto řízení již od roku 2018 v postavení poškozeného. „Současné vedení dopravního podniku bude tak jako dosud důsledně hájit veřejný zájem a vymáhat škodu po pachatelích trestné činnosti,“ dodala.

V korupční kauze kolem dopravce BusLine soud schválil dohody o vině a trestu

Rozsáhlá korupční kauza se týká nejen DPMLJ, policisté na jaře 2018 zasahovali podle informací ČTK také ve firmě BusLine, na Krajském úřadu v Liberci, v ČSAD Liberec nebo v poradenské firmě Nexia.

Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti, ale také o zakázku na rekonstrukci tramvajové trati v Liberci nebo na nákup autobusů na zemní plyn.

Mezi obviněnými byl kromě jiných bývalý liberecký zastupitel za hnutí ANO Pavel Šulc, který už dříve s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud ji schválil v únoru 2024.

Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu DPMLJ, dostal Šulc tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,2 milionu korun. Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musela zaplatit 100 000 korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.

Dopravní podnik je největší firmou města Liberce, minoritním akcionářem je s 0,38 procenta akcií sousední Jablonec nad Nisou. V reakci na kauzu změnil Liberec v roce 2018 stanovy společnosti i model řízení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Paní Zima na Liberecku kraluje, vykouzlila i majestátní rampouchy

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Zimu jako z obrázků Josefa Lady si užívají obyvatelé a návštěvníci horských oblastí Libereckého kraje. Děla jedou na plné obrátky, aby vrstvu přírodního sněhu znásobila sněhem technickým, vlekaři si...

Konec dojíždění. Liberec získá díky miliardáři špičkovou kliniku

Klinika se otevře v bývalé administrativní budově Avicena v Liberci. První...

Lidé už nebudou muset dojíždět na operaci s kolenem do Prahy nebo do Mladé Boleslavi. Nová ortopedická klinika Movela v Liberci vyřeší problém s přetlakem pacientů v regionu. Za projektem stojí...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:11

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Metro.cz
Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Po útoku chrčícímu bezdomovci dupal na hlavu. Za pokus o vraždu soud uložil 15 let

Krajský soud v Hradci Králové

Patnáct let ve věznici se zvýšenou ostrahou si má podle Krajského soudu v Hradci Králové odpykat obžalovaný P. K., kterého soud shledal vinným z pokusu o vraždu jiného muže v Jilemnici na Semilsku....

16. ledna 2026  15:26

Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Policie (ilustrační foto)

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil také, že ho posílá její maminka. Dívka odmítla nastoupit a situaci oznámila. Případem se nyní zabývá...

16. ledna 2026  12:40

Nestojíš za nic! Domácí násilí přitvrzuje, hojně postihuje i děti

ilustrační snímek

Domov není strach. Informační kampaň v kraji upozorňuje na problém domácího násilí, protože případy jsou stále těžší a postižené bývají také děti. Kampaň má za cíl zvýšit povědomí o domácím násilí v...

16. ledna 2026  11:42

První stupeň v rodinném prostředí. Obec po 45 letech otevřela základní školu

V Oldřichově v Hájích bude nová škola nabírat žáky postupně po jednotlivých...

Děti v Oldřichově v Hájích na Liberecku se po 45 letech dočkají své základní školy. Ta nabídne vzdělávací program Začít spolu a možnost absolvování prvního stupně v rodinném a komunitním prostředí.

15. ledna 2026  16:53

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

15. ledna 2026  14:37

OBRAZEM: Hejnický kostel dočasně přišel o dominantu, půltunový lustr míří na generálku

Půltunový lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích čeká po...

Velmi těžký a křehký. Impozantní lustr z poutního kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích na Liberecku míří po 103 letech na generální obnovu. Téměř pět metrů vysoké a tři metry široké dílo z...

14. ledna 2026  15:44

Ptačí chřipka u volně žijících kachen na Jablonecku. Veterináři varují chovatele

Ilustrační snímek

Výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků byl zjištěn na Jablonecku v Libereckém kraji, varuje krajská veterinární správa. Laboratoř potvrdila nákazu u kachen, které vyprostili hasiči 8. ledna z...

14. ledna 2026  13:06

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

BusLine v České Lípě skončí. Město hledá, kdo dopravce za pár let nahradí

Autobusy značky Iveco Crossway již cestující z některých linek znají. Jde o...

Městskou hromadnou dopravu využijí v České Lípě zhruba dva miliony cestujících za rok. Od dubna roku 2029 je ale bude vozit jiný dopravce než dosud. Českolipští zastupitelé řeší, kdo nahradí...

14. ledna 2026  10:39

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

13. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  21:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.