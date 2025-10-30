Výluka končí. Na nejstrmější trať v Česku se vrátí historické ozubnicové lokomotivy

Autor: ,
  8:53
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. Rekonstrukce zhruba dvanácti kilometrů dlouhého úseku železnice z Tanvaldu do Kořenova na Jablonecku přišla na zhruba 450 milionů korun a přispěla na ni Evropská unie. Vlaky se tam vrátí v pátek, cestující ale ještě musí počítat s omezením, uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka.

Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka.
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka.
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka.
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka.
37 fotografií

„Aktuálně počítáme k 31. říjnu s ukončením výluky v úseku Kořenov – Harrachov, kde by tedy opět měly začít jezdit vlaky. V pátek je pak na trati Liberec – Harrachov – Szklarska Poreba Górna plánována výluka v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka, která by měla trvat od pátečních 08:00 do 13:10,“ doplnil Medelský.

Důvodem neplánované krátkodobé výluky je oprava přejezdu ve Smržovce, mezi Jabloncem a Smržovkou proto budou po tu dobu jezdit autobusy.

Obnovení provozu využije i provozovatel zvláštních vlaků Železniční společnost Tanvald. V sobotu 1. listopadu vyjedou znovu po dvou letech na trať historické ozubnicové lokomotivy řady T 426.0, přezdívané Rakušanky, jejichž provoz Správa železnic (SŽ) kvůli špatnému stavu trati v listopadu 2023 zakázala. V jednom z vozů čeká na cestující strašidelné překvapení a v duchu Halloweenu bude i doprovodný program na nádraží v Kořenově.

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Trať z Tanvaldu do Kořenova je nejstrmější železnicí v Česku a jednou z posledních ozubnicových železnic s normálním rozchodem v Evropě. Vlaky na ní jezdí od 30. června 1902. Trať je kulturní památkou, na třech úsecích jsou mezi kolejnicemi ozubnice, které pomáhají lokomotivám překonat stoupání 58 promile. V roce 1997 chtěly České dráhy osobní dopravu na trati zastavit kvůli vysokým ztrátám, po protestech veřejnosti ale zůstal provoz zachován.

Unikátní železnice byla v havarijním stavu, její obnovu připravovala SŽ několik let. Obnovu úseků s ozubnicí zajistila Pražská strojírna za zhruba 47 milionů korun. Nové ozubnicové výhybky dodala pro historickou trať společnost DT – Výhybkárna a strojírna. Součástí projektu byla kromě revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a její opětovné instalace v Dolním Polubném také rekonstrukce Polubenského tunelu, který je třetím nejdelším jednokolejným tunelem v Česku.

Je libo kousek skvostu? Správa železnic nabízí ozubnicové tyče z unikátní tratě

Stavba, která přispěje k větší bezpečnosti provozu na celém úseku, je největší investiční akcí financovanou EU z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Správa železnic získala z programu 11,995 milionu eur (292 milionů korun). „Příští rok se tam počítá ještě se zhruba dvacetidenní výlukou pro úpravu geometrie koleje, což je klasický postup u všech staveb,“ doplnila mluvčí SŽ Nela Friebová.

13. srpna 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

Hudebnímu klubu Refresh v Turnově, kam ročně míří tisíce lidí, hrozí zánik. Nejde o stížnosti ani pokles návštěvnosti. Problémem jsou toalety, které podle města klubu nepatří. Podnik teď čelí žalobě....

Výluka končí. Na nejstrmější trať v Česku se vrátí historické ozubnicové lokomotivy

Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. Rekonstrukce zhruba dvanácti kilometrů dlouhého úseku železnice z Tanvaldu do Kořenova na...

30. října 2025  8:53

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  16:52

Roste tu kyčelnice či zapalice. Český ráj se pyšní další přírodní rezervací

Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si od toho slibuje lepší ochranu cenných přírodních procesů nebo...

29. října 2025  14:28

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Za zapálení baru platí 18 let vězení, žháři už zbývá jedině ústavní stížnost

Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud, potvrdila to mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není...

29. října 2025  9:32

Z chátrající továrny na lustry kulturní centrum. Záchrana Eliášky se rozjíždí

Po letech plánování se rozeběhne rekonstrukce slavné továrny Elias Palme na Českolipsku. Nadačnímu fondu Eliáška s prvotními kroky, jako je zajištění areálu nebo odstranění náletové zeleně, finančně...

28. října 2025  8:14

David Černý svolil. Liberecká Zastávka se přejmenuje na Hostinu obrů

Turisté ji obdivují a je častým a populárním cílem fotografů. Obyvatelé Liberce zastávce neřeknou jinak než Hostina obrů, i když oficiálně nese název Sokolská u zdi. To se však změní.

27. října 2025  15:37

Rok se učilo jinde. Kompletní modernizací oslavila jablonecká škola 120 let

Jablonec nad Nisou dokončil přestavbu Základní školy 5. května, která letos slaví 120 let od svého vzniku. Pyšní se novým interiérem, bezbariérovostí i moderním vybavením.

27. října 2025  11:12

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

Třikrát vyhořel. Kounicův dům teď bude sloužit dětem

Před pár lety tam stály jen ohořelé zdi. Teď už se rýsuje nová střecha i interiéry. Dělníci lijí podlahy, omítají zdi, a vznikají tak místnosti budoucího tanečního sálu nebo třeba keramické dílny....

26. října 2025  8:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.