Obnova těžby na kopci Tlustec se blíží. Brniště plánuje, jak naloží s penězi

„Těžba je v povolovacím procesu. Proběhly odvolací soudy k udělení výjimky ze zvlášť chráněných živočichů a rostlin. Odvolací soud uznal, že všechno bylo vydáno v souladu se zákony, a potvrdil výjimku. To byl jeden z nejdůležitějších dokumentů, které těžaři potřebovali k dalšímu jednání. Nyní se čeká, až podají žádost o otvírku lomu, takzvaný POPD (plán otvírky, přípravy a dobývání, pozn. red.). To bude už řešit Český báňský úřad,“ říká starosta obce Michal Vinš.
Mezitím se Tlustec dostal do strategického dokumentu důležitých ložisek v České republice. „Stát má na tom své zájmy. Ostatně je tu nejkvalitnější kamenivo do vysokorychlostních tratí. Z tohoto kamene by se měly primárně stavět železnice a dálnice,“ pokračuje Vinš.
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Jeho slova potvrzuje i vedení kamenolomu. „V současnosti finalizujeme podklady k podání žádosti ve věci povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Luhov na báňský úřad. Předpokládáme, že to zvládneme do konce prázdnin. Zahájení zkušebních prací očekáváme na jaře příštího roku,“ vysvětluje Petr Houska, ředitel Kamenolomu Brniště.
Miliony korun ročně
Obec se pro obnovu těžby vyslovila v referendu. Pokud se tu opět znovu začne kámen těžit, získá miliony korun ročně.
„Domluvili jsme se s těžaři, že budeme dostávat pět korun z tuny. Někdo si může říct, že je to málo. Ale neznám jiný lom v zemi, který by dával takovou kompenzaci. Také budeme dostávat půl milionu ročně navíc. Když se to přepočítá na roční produkci lomu, tak se bavíme o čtyřech a půl až pěti milionech korun. Když jsme to v roce 2020 podepisovali, šlo o čtvrtinu rozpočtu,“ pokračuje starosta Vinš a odhaluje, na co obec peníze použije. „Budeme z toho financovat rozvoj, například silnice a chodníky. Nejsem zastáncem toho, aby se ty peníze prožraly.“
Brniště si také nadiktovalo několik podmínek, aby těžba neobtěžovala obyvatele. „Jedna z podmínek je zachování horizontu, takže vrchol kopce musí zůstat. Se zahloubením problém nemáme. Další z podmínek je, že devadesát procent dopravy musí jít po železnici. Dále pak musí vzniknout obchvat Luhova,“ vysvětluje starosta a zmiňuje separátní účet, kam poputují peníze na zlepšení života v obci.
„Čerpání z toho účtu je možné za podpisu tří stran – obce Brniště, finančního úřadu a vlastníka. Bez těchto tří podpisů se nemůžou uvolnit peníze na rekultivaci. Jinými slovy se nemůže stát, že by se peníze někam odkládaly a pak se ztratily.“ Těžaři zároveň musí zajistit, aby z těžby nešel prach a hluk do obce.
„Kamenivo pojede v zakrytých dopravnících, tím se eliminuje prach. Komorové odstřely jsou zakázané, budou tu jenom clonové odstřely, ale až později, protože zatím je tam roztěženo dost kameniva. Samozřejmě u nádraží bude trochu vyšší hluk, ale do obce nedojde,“ ubezpečuje starosta a odhaluje další plány, které má s obcí o zhruba třinácti stech obyvatelích.
Moderní hasičská zbrojnice
„Máme tu areál bývalého koupaliště, které nejde obnovit. Je nešťastně postavené mezi stromy. A tak jsme se rozhodli, že tento areál celý přenecháme hasičům, vybudujeme tu novou moderní hasičskou zbrojnici a za ní bude areál pro výcvik.“ Nové koupaliště by časem mohlo vzniknout v areálu Lesní zátiší, který celý prochází proměnou.
„Máme tam novou střelnici – podobná v republice není, nejbližší je v německém Mnichově. Dále je tam amfiteátr, který prochází postupnou rekonstrukcí, a jedna z částí by časem měla sloužit novému koupališti. Ale to je ještě budoucnost,“ zmiňuje starosta a zve do obce i turisty.
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„Největším lákadlem jsou Sochy ve skalách. Máme tu Stezku hastrmanů, která v loňském roce prošla velkou obměnou, skoro všechny prvky jsme obměnili. Například u mlýna je nový koloběh vody a vodní svět. Dále je tu Stezka lesním světem a nově pak Skleněná stezka,“ dodává Vinš.
Turisté tu také mohou narazit na muflony, kterým se na stráních Tlustce nebývale daří, nebo na filmaře. Naposledy tu vznikaly záběry do historického amerického seriálu s prvky sci-fi.
Kamenolom leží na území Brniště.
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