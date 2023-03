O rozlomený kontroverzní kříž má zájem muzeum, chystá expozici o Sudetech

„Snažíme se, aby skončil v Severočeském muzeu. Jedním z hlavních důvodů je, že připravujeme novou velkou expozici, kterou představíme za několik let. Bude se věnovat říšské župě Sudety a kříž by se nám tam hodil jako memento sporů, které se táhnou do současnosti,“ říká kurátor muzea Ivan Rous, o jehož záměrech jako první informoval portál Náš Liberec.

Podle Rouse není pravděpodobné, že by se někdo pokusil kříž obnovit v podobě, jakou měl od roku 2011. „Dneska jsem volal na KRNAP. Napřed se ale musí vyjasnit vlastnictví,“ upozorňuje Rous.

Železný kříž u Kořenova „Žulový Železný kříž vztyčený v květnu 1944 u rozhledny Štěpánka místními Němci byl odvozen ze vzoru Železného kříže 1939, tedy nesl uprostřed hákový kříž – znak NSDAP a pozdější výsostný znak Třetí říše. Byl vztyčen na památku padlých příslušníků říšské branné moci a Zbraní SS z Kořenova a okolních měst a vesnic, přičemž každé z těchto konkrétních míst bylo symbolicky zastoupeno kamenem. Tak vznikl kamenný kruh v čele se žulovým Železným křížem, kam byly až do roku 1945 kladeny květiny za padlé Němce,“ píše se na informační tabuli.

Kříž na hoře Hvězda, na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, byl vztyčen v roce 1944, jeho vznik iniciovali skupinoví vedoucí NSDAP a členové strany. Slavnostnímu aktu tehdy přihlížel Konrad Henlein.

V květnu 1945 po konci války ho však čeští vlastenci částečně rozstříleli, trnem v oku jim byla svastika ve střední části kříže. Ve stejném roce ho skupina turnovských evangelíků strhla do rokle pod rozhlednou, kde zůstal rozbitý a zapomenutý téměř 70 let.

„V roce 2011 ho tajně obnovili. Od té doby byl dvakrát nebo třikrát posprejovaný. Měl i uražené rohy, ale neshodili ho. To se podařilo až dneska,“ sdělil v sobotu Josef Doškář, jehož o svrženém pomníku informovali známí.

„Jako badatel o tom píšu knížku – o nacistickém Háji hrdinů pod rozhlednou Štěpánka,“ dodal na vysvětlenou. „Vím jen to, že dneska v noci ho shodili. Nebyl jsem tam, ale podle obrázku poznávám, že je stržený směrem dopředu k rozhledně. Tedy opačným směrem než v roce 1945,“ řekl.

Shození kříže vyšetřuje policie. „Případem se nyní zabývají policisté obvodního oddělení v Harrachově, jeho právní kvalifikaci určí po zadokumentování a vyhodnocení všech potřebných podkladů,“ konstatovala mluvčí krajské policie Ivana Baláková.