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Do hotelu a restaurace na Ještědu teče, odhalila kontrola opláštění budovy

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  13:06
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026) | foto: Liberecký kraj

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu....
21 fotografií
Zatékání v hotelové a restaurační části horského hotelu a vysílače Ještěd v Liberci odhalila kontrola opláštění budovy. Zatímco horní laminátová část pláště unikátní budovy je podle zjištění odborníků v dobrém stavu, kovové opláštění v nižších patrech je narušené.

„Dílčí opravy nejsou podle odborníků dlouhodobým řešením, plášť je potřeba postupně obnovit. Liberecký kraj teď zajistí nejnutnější opravy, zároveň připravuje generální rekonstrukci budovy,“ řekla mluvčí kraje Michaela Křivková.

Stavba na vrcholu stejnojmenné hory je českou stavbou století, hyperboloid vysoký 94 metrů unikátním způsobem slučuje funkci vysílače, hotelu a restaurace. Základní kámen Ještědu byl slavnostně položen před 60 lety – v červenci 1966, v provozu je od roku 1973.

Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
Odborníci kontrolovali, v jakém stavu je plášť ikonického vysílače na Ještědu. (srpen 2026)
21 fotografií

Architekt Hubáček získal za projekt v roce 1969 Perretovu cenu udělovanou Mezinárodní unií architektů. Liberecký kraj je od letošního roku vlastníkem budovy, zhruba za 185 milionů korun ji koupil od Českých radiokomunikací.

„Ještěd jsme kupovali především proto, abychom zachovali tuto unikátní stavbu světového významu, a s přípravou celkové rekonstrukce jsme počítali. Investice do obnovy Ještědu jsme tedy předpokládali. Nyní máme přesné informace o technickém stavu pláště a podle nich můžeme plánovat další kroky. Kontrola ukázala, s čím můžeme počkat v rámci připravované celkové rekonstrukce a co nesnese odklad,“ uvedl k výsledkům kontroly hejtman Martin Půta.

Dřívější opravy poškodila námraza

Odborníci firmy Balance Praha zjistili, že v horní části není opláštění výrazně poškozené, zaznamenali pouze drobné oděrky, lokální uvolnění fólie u jednoho spoje a starší provizorní opravu, kterou bude potřeba před zimou zacelit. Nosná konstrukce nevykazuje trvalé deformace a je plně funkční.

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U spodního kovového opláštění ale odhalili místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru – zejména kolem oken, krycích lišt, ventilačních krytů a klimatizace. Některé dřívější opravy poškodila námraza.

„V nejbližších týdnech se zaměříme na místa, která je potřeba opravit přednostně. Práce budou zahrnovat dotažení konstrukčních svorníků, nové těsnicí prvky a překrytí poškozených částí odolnými izolačními pásy. Všechny práce závisí také na klimatických podmínkách,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Ulvr. Nejnutnější opravy přijdou podle odhadů na necelých 100 tisíc korun.

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Liberecký kraj připravuje generální rekonstrukci budovy, kterou chce nechat zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO. Studie z roku 2019 odhadla náklady na 400 milionů korun. Kolik to bude skutečně stát, ale ukáže až projekt a veřejná soutěž na dodavatele.

Na příští rok plánuje kraj podle Křivkové geodetické laserové přeměření prostorového tvaru věže. Poslední obdobné měření se uskutečnilo v roce 2019. Porovnání výsledků umožní ověřit stabilitu konstrukce v náročných horských podmínkách.

11. srpna 2026
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