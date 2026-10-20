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Obavy z fotbalových fanoušků v Jablonci. Policisté vyrazí do ulic na koních i se psy

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  13:22
Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026) | foto: Lada Válková, MF DNES

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)
Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)
Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)
Zleva Juito Suzuki (Freiburg) v souboji o míč s Richardem Sedláčkem z Jablonce.
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Mimořádná bezpečnostní opatření připravuje policie v Jablonci nad Nisou, na tamní Střelnici se ve čtvrtek ve druhém kole Konferenční ligy utkají fotbalisté FK Jablonec a Brightonu. Policisté vyhodnotili zápas jako rizikový a lze předpokládat, že někteří neukáznění příznivci klubů a diváci by mohli narušovat veřejný pořádek.

„Fanoušci by měli přijít s dostatečným předstihem, u všech vstupů se budou dělat důkladné bezpečnostní prohlídky, které průchod branami zpomalí,“ uvedla jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Do Jablonce se sjedou desítky policistů. „Dohlížet budou policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje, policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté a psovodi se služebními psy. V ulicích města se budou také pohybovat policisté s koňmi,“ doplnila Sochorová.

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Zapojí se antikonfliktní týmy z Libereckého a Ústeckého kraje, ale také jablonečtí strážníci. „Na stadionu bude zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty,“ dodala mluvčí.

Autobusy s britskými fanoušky

Už odpoledne by podle Sochorové měli na tržnici u autobusového nádraží v Jablonci dorazit autobusy s fanoušky Brightonu.

„Budou se před fotbalovým utkáním pohybovat v centru města a poté neorganizovaně projdou ulicemi na fotbalový stadion. Jablonecké občany upozorňujeme na zvýšenou koncentraci zahraničních fanoušků v ulicích města i restauračních zařízeních,“ uvedla.

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Návštěvníky, kteří do Jablonce dorazí svými auty, vyzvala, aby parkovali na místech k tomu určených a respektovali dopravní značení a zákazy stání a zastavení.

Zákaz stání bude ve čtvrtek po celý den platit například podél Turnovské ulice na příjezdu od Turnova. Kvůli stavebním pracím je v Jablonci uzavřena část Pražské ulice mezi křižovatkou s ulicí v Aleji a čerpací stanicí ve Vrkoslavicích, uzavřená ale bude před utkáním a po jeho skončení také Vrkoslavická ulice, která slouží jako objížďka. Uzavřeným úsekem v tu dobu projedou jen autobusy.

Pro fanoušky fotbalu i zákazníky nedalekého obchodního centra Kaufland se po skončení zápasu kvůli snížení rizika kolon otevře podle policejní mluvčí i nouzový výjezd z parkoviště do Mincovní ulice.

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