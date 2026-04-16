Lyžování v Krkonoších skončí do konce týdne. Z Harrachova popsali, jaká byla sezona

  11:22
Lyžařská sezona v Krkonoších skončí nejpozději tuto neděli, kdy provoz ukončí poslední otevřený skiareál v Harrachově na Jablonecku. Podle zástupce ředitele střediska Ondřeje Zemánka bude přesný termín posledního lyžování záležet na počasí.
Lyžování v Harrachově

Lyžování v Harrachově | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Končící sezonu hodnotí jako průměrnou. „Děláme všechno pro to, abychom vydrželi do neděle, ale počasí je teď trochu proti nám, jak se oteplilo,“ řekl ve čtvrtek Zemánek.

S jistotou podle něj zatím vědí, že lyžovat bude možné dnes i v pátek. „Zítra bychom měli navézt ještě nějaký sníh, poslední zásoby. A z toho, co říkali rolbaři, to vypadá, že by to mohlo vydržet až do neděle, i když to rychle ubývá. Informace budeme dávat každý den na web. V každém případě lanovka bude jezdit do neděle, i kdyby se mělo přejít na provoz pro pěší,“ dodal Zemánek.

V harrachovském areálu je v provozu sedačková lanovka na Čertovu horu a přilehlá červená sjezdovka do centra, která je dlouhá skoro dva kilometry. Je na ni zhruba 20 až 40 centimetrů technického sněhu. Lyžuje se za jarní ceny.

Ve Špindlerově Mlýně se při srážce s lyžařem vážně zranila snowboardistka

Končící sezona byla pro skiareál podle Zemánka průměrná. „Byla jiná než obvyklá. Tím, že na začátku byla obleva, tak prosinec byl slabší, ale to gros, což jsou svátky, se podařilo zajistit. To bylo hodně důležité hlavně pro místní podnikatele. Leden byl nadprůměrný, únor normální a březen, jak se oteplilo, tak lidé přestali jezdit a byl slabší než obvykle bývá,“ řekl zástupce ředitele.

Přes léto podle něj žádnou větší investici ve skiareálu dělat nebudou. „Budeme investovat do posílení zasněžování a dokoupení koncových zařízení, ale nic výrazného v tuto chvíli neplánujeme,“ dodal Zemánek.

Zubařskými frézkami tvoří do skořápek ornamenty, na zámku kvůli dílům nevětrají

Zuzana Königová vyřezává do vajec nejrůznější ornamenty, používá při tom...

Kraslici si každý rok vyrobí téměř každý člověk v republice, málokdo to ale dělá jako Zuzana Königová z Turnova. S pomocí speciálních nástrojů vyřezává do vaječných skořápek ornamenty. Na sbírku...

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Nápad přišel po silvestru ve čtyři ráno, teď parta zdolala himálajský vrchol

Skupina přátel z Hrádku nad Nisou a Prahy se vydala poprvé na trek do oblasti...

Skupina přátel z Hrádku nad Nisou a Prahy se vydala poprvé na trek do oblasti Mount Everestu a svoji cestu završila výstupem na šestitisícový Island Peak. Z Himálaje si ale neodvezli jen fotografie...

Areál na Semilsku dohasili po 19 hodinách. O příčině vyšetřovatelé zatím nemají jasno

Hasiči dohasili krátce před jedenáctou hodinou požár. (10. dubna 2026)

Před jedenáctou hodinou dnes hasiči dohasili požár, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v...

Lyžování v Krkonoších skončí do konce týdne. Z Harrachova popsali, jaká byla sezona

Ski Harrachov (prosinec 2021)

Lyžařská sezona v Krkonoších skončí nejpozději tuto neděli, kdy provoz ukončí poslední otevřený skiareál v Harrachově na Jablonecku. Podle zástupce ředitele střediska Ondřeje Zemánka bude přesný...

16. dubna 2026  11:22

Sezonu začala o berlích, teď Kolářová vede Liberec a před finále se hecuje s bratrem

Liberecké volejbalistky naslouchají kapitánce Lucii Kolářové.

Po vážném zranění vynechala v základní části extraligy téměř tři měsíce, ale vrátila se v pravý čas. Lucie Kolářová, libero a kapitánka volejbalistek Dukly Liberec, je jednou z klíčových opor týmu,...

16. dubna 2026  9:55

Nechceme panely, ale přírodu. Uvažovaná elektrárna v Ralsku naráží na odpor

Studie Technické univerzity v Liberci se zabývala i možným dalším využitím...

Areál bývalého vojenského letiště v Ralsku dnes využívají především cyklisté, bruslaři a tamní aeroklub. Liberecký kraj chce ale na ploše vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, která by zajistila...

15. dubna 2026  15:13

Vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce policie odložila. Pachatel zemřel

Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé,...

Krajští kriminalisté odložili vyšetřování dvojnásobné vraždy ve Smržovce na Jablonecku z loňského října. O život tam přišel muž a žena. Podezřelý senior skončil s těžkými zraněními v nemocnici.

15. dubna 2026  10:15

Nápad přišel po silvestru ve čtyři ráno, teď parta zdolala himálajský vrchol

Skupina přátel z Hrádku nad Nisou a Prahy se vydala poprvé na trek do oblasti...

Skupina přátel z Hrádku nad Nisou a Prahy se vydala poprvé na trek do oblasti Mount Everestu a svoji cestu završila výstupem na šestitisícový Island Peak. Z Himálaje si ale neodvezli jen fotografie...

14. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  15:20

Ve vyhořelém areálu na Semilsku chce firma obnovit výrobu, zatím ji přesune

Dvě desítky profesionálních a dobrovolných jednotek z Libereckého a...

Společnost Walraven přesune výrobu z vyhořelého areálu v Horce u Staré Paky na Semilsku dočasně do svých dvou jiných závodů v okolí. Zničený areál, ve kterém oheň minulý týden podle prvotního odhadu...

14. dubna 2026  13:40

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

Komu patří sedmá rakev z katakomb? Historik rozkrývá záhadu hrobky v Podještědí

Premium
Rakve v hrobce

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí pod svou zelenou kupolí skrývá katakomby s hrobkami místního šlechtického rodu Pachtů z Rájova. Podle dostupných pramenů by v ní...

14. dubna 2026

České Lípě došla trpělivost s holuby, jejich krmení bude řešit jako přestupek

Holub u pítka (10. července 2023)

Českolipští zastupitelé schválili novou vyhlášku, která by měla přispět k čistotě města. Lidé podle ní třeba nesmějí krmit holuby. Tamní strážníci budou porušení vyhlášky řešit jako přestupek.

13. dubna 2026  16:57

Drony, psi i pušky. Jablonec vybavuje strážníky, nově budou sídlit na nádraží

Strážníci v Jablonci testují nový elektromobil, který je upravený třeba i pro...

Strážníci v Jablonci nad Nisou mají od dubna nové pracoviště na autobusovém nádraží. Pobočka má posílit dostupnost služeb pro veřejnost. Otevřená je ve všední dny od 7 do 19 hodin, v noci a o...

13. dubna 2026  11:21

Karviná - Liberec 3:1, první jarní výhra pro domácí v lize, hosté dohrávali v deseti

Karvinští fotbalisté se radují z třetího gólu, který dal Liberci Pavel Kačor.

Liberečtí fotbalisté si komplikují boj o nejlepší ligovou šestku. Ve 29. kole padli v Karviné 1:3, ačkoliv šli ve čtvrté minutě do vedení zásluhou Krollise. Domácí ale posléze otočili zásluhou...

12. dubna 2026  15:20

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:28

