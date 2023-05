Inspirace Kafkou i nominace na Oscara. Hvězda Anifilmu vystavuje v Liberci

Na Anifilm přišlo 35 tisíc lidí Rekordních 35 tisíc diváků navštívilo letošní Anifilm v Liberci. Festival animovaného filmu se konal od 2. do 7. května a nabídl stovky projekcí. V mezinárodních soutěžních sekcích se utkalo deset celovečerních filmů, 36 krátkých filmů, 35 filmů studentských, 22 videoklipů, 23 abstraktních a nenarativních snímků a 12 VR filmů. V mezinárodním klání soutěžilo také 15 počítačových her. Hlavním tématem nesoutěžního programu byla japonská animace. „Díky tomu bylo možné se v Liberci osobně setkat i s řadou japonských tvůrců, mezi nimiž nechyběl Kódži Jamamura. Z Japonska dorazili také Mirai Mizue a Sarina Nihei, kteří jsou představiteli nové a oceňované japonské animace a na Anifilmu zasedli v porotách i představili vlastní tvorbu,“ řekla mluvčí festivalu Gabriela Zajícová. Jako porotci festivalu do Liberce na Anifilm zavítaly i další osobnosti světové animace, mezi nimiž byl například John Stevenson, nominovaný na Oscara za film Kung Fu Panda, nebo Kim Keukeleire, hlavní animátorka filmů Wese Andersona či Guillerma del Tora. Do Liberce doprovodili své soutěžní filmy i mnozí režiséři, v Liberci tak bylo možné potkat Jeana Christophera Rogera, Rasmuse A. Sivertsena nebo Nikitu Diakura. Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu si od pořadatelů převzal animátor Alfons Mensdorff-Pouilly, který na festivalu osobně uváděl své filmy a také vedl animační dílnu.