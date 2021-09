Uprostřed silnice ležel pytel s živým kocourem, zvíře zachránily policistky

Kocoura našly ve čtvrtek ráno policistky Martina Mlejnková a Andrea Farská z českolipského obvodního oddělení. Jely automobilem Mimoňskou ulicí v Doksech směrem na Břehyni, kde se měly zúčastnit střeleckého výcviku.



Nedaleko odbočky na Staré Splavy je překvapila překážka na silnici. Šlo o bílý jutový pytel s červeným pruhem.

„Řidička Martina se ho snažila nepřejet, nicméně se mu pro krátkou vzdálenost nedokázala zcela vyhnout. Jakmile to bylo možné, zastavila a obě policistky vystoupily, aby překážku ze silnice odstranily. Jenže potom, co pytel vzaly do ruky, ucítily, že se v něm něco hýbe. Když ho rozvázaly, uviděly v něm schouleného kocoura,“ popsala mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Vystrašené zvíře si od policistek převzali dokští strážníci, kteří jej předali do péče veterinářky.



„Lékařka konstatovala, že pacient utrpěl kromě obrovského stresu lehčí poranění hlavy s krvácením z nosu. Kocoura si veterinářka ponechala ve své péči i proto, že zvíře má další zdravotní potíže, které se čtvrteční událostí přímo nesouvisejí,“ dodala Baláková.



Po vyléčení poputuje kocour do dokského útulku Dogsy, kde se mu budou snažit najít nový domov.



Pachatele, který zvíře uvěznil v pytli a pohodil na silnici, hledají českolipští kriminalisté. Pokud ho dopadnou, hrozí mu stíhání za týrání zvířat.