Knihovnám chybí peníze na knížky, za nové tituly od čtenářů uvaří i kávu

S neobvyklou výzvou se na veřejnost obracejí některé knihovny v Libereckém kraji. Žádají lidi, aby jim darovali novější knížky. Většina knihoven totiž po koronakrizi hospodaří s nižšími příspěvky a na nákup nových titulů jim nestačí rozpočet.

„Ročně jsme zchudli o 400 tisíc korun. O tolik je nižší náš šestimilionový rozpočet. Nákup nových knih nás přitom stojí ročně půl milionu, takže na tuto činnost moc prostředků nezůstalo. Obrátili jsme se na veřejnost s kampaní Obdaruj knihovnu,“ informuje Jaroslav Kříž, ředitel Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, která má kolem 2300 registrovaných čtenářů.

Hartl, Vondruška, Mornštajnová

Turnovská knihovna stojí hlavně o novější tituly, vydané po roce 2018, nepohrdne ale ani staršími knížkami. „Máme zájem především o beletrii, detektivky a romány pro ženy, zkrátka to, co se nejvíc půjčuje. Hartl, Vondruška, Mornštajnová. Každý z těchto autorů má u svých novinek vždycky tak dvacet rezervací, takže k půjčení jsou za dva roky. Více exemplářů zajistí, že lidi nebudou muset tak dlouho čekat,“ zdůrazňuje Kříž.

Turnovská knihovna přitom nemůže spoléhat na takzvané povinné výtisky, ty dostávají jen velké krajské knihovny. Za to, že tituly knihovně věnují, dostanou lidé jako poděkování pamětní placatý odznak. „Například naše kolegyně v pobočce u vlakového nádraží těmto lidem zadarmo uvaří kafe,“ dodává.

Turnovská knihovna je přitom jednou z nejoblíbenějších a nejváženějších institucí ve městě. Množstvím akcí a přednášek převyšuje kteroukoliv jinou. Letos oslavuje 200 let existence, je druhou nejstarší v českých zemích. I proto už první dny po zveřejnění výzvy začali lidé knížky nosit.

„Hned první dárce přinesl několik nových titulů. Teď tu máme asi deset nových knih. Většina je Jo Nesbo, který je mezi čtenáři velmi populární,“ podotkla knihovnice Adéla Prádlerová.

V Liberci se čeká i rok

Kampaň na darování knih rozjela už letos v dubnu Krajská vědecká knihovna v Liberci. I ta letos operuje s rozpočtem asi o deset procent nižším než dříve. Zde dokonce zveřejnili seznam 40 titulů, o které nejvíc stojí. Třebaže finanční situace knihovny už se lepší, výzvu ponechala v platnosti.

„Lidé nám za tu dobu věnovali asi 300 knih. Jsme jim za to vděční. Myslím, že to nikdo nevnímá jako nějaké žebrání o knížky, ale jako vyjádření sounáležitosti s knihovnou, která je součástí života Liberce. Je to i součást podpory celé naší instituce, lidé to dělají rádi,“ poznamenala vedoucí Odboru služeb Krajské vědecké knihovny v Liberci Dana Petrýdesová.

I zde mají největší zájem o nejpůjčovanější autory, na které čtenáři musejí kvůli velkému zájmu čekat. „O duplikáty těchto bestsellerů moc stojíme, vždyť na mnohé z titulů se čeká i rok,“ dodala Petrýdesová. Krajská knihovna ročně do svého fondu nakoupí knihy za čtyři miliony korun.

Systém podpory knihovny prostřednictvím darovaných výtisků už řadu let praktikuje Městská knihovna Semily. Zde tímto způsobem od lidí získají stovky titulů ročně, v součtu už jich takto dostali přes dva tisíce.

„Jsme rodinně zaměřená knihovna, všichni se tu známe a tak už to nikomu nepřipadá vůbec divné, když knihovně někdo něco přinese a daruje,“ řekla ředitelka semilské knihovny Jitka Šedinová. I zde se musel rozpočet seškrtat o sedm procent, knihovna si ale za předchozí léta vytvořila rezervní fond, kterým současný výpadek saturuje. Na pomoc lidí by tak spoléhat nemusela, přesto dary neodmítá.

„Zrovna nedávno nám jeden anonymní dárce věnoval knížky za 15 tisíc korun. Těch pravidelných dárců je ale víc, odhaduji to tak na 15 lidí v dospěláckém a 15 lidí v dětském oddělení. Ti nosí knížky zdarma,“ doplnila Šedinová.