Knížky dostanou druhý život, poslouží chudým dětem

Díky projektu Druhý život dětské knihy, k němuž se letos znovu připojilo Komunitní středisko Kontakt Liberec. Jeho podstatou je, že dárci nosí do Kontaktu nepotřebné, ale kvalitní a zachovalé dětské knihy. Kontakt knihy pro nejmenší, ale i třeba dobrodružné romány nebo dětské encyklopedie zaeviduje a knihy pak putují do rodin a k dětem. Projekt stále oslovuje značné množství dárců a rodiny o něj mají zájem.

„Do znevýhodněných rodin nebo institucím, které dál pracují s dětmi, jsme už za šest let předali víc než pět set knížek. Je to hodně, pokud uvážíte, že do rodin se knížky roznášejí třeba po jednom kuse. Je to poměrně velké množství rodin a institucí,“ řekla za Komunitní středisko Kontakt Liberec Marie Matějíčková.

Kontakt už dětské knihy předával do Českého červeného kříže, Střediska výchovné péče, dětských domovů nebo do Domova pro matky s dětmi v tísni. Kontakt spolupracuje i s organizacemi, co se věnují dětem v pěstounské péči. Rodiny, kde by knížky měly úspěch, rovněž tipuje pracovník Kontaktu.

„V rámci podpory sociálně znevýhodněných rodin jsme knihy předali i dětem, které žijí na ubytovnách v Liberci. Pro mnohé z nich to byl velký zážitek a těší se, až se budou moci do nových knížek začíst,“ uvedla Matějíčková.

Pokud by podle ní Kontakt knížku takto nepředal, ve většině vytipovaných rodin by se kniha ani neobjevila. „V tom vidím největší přínos celé akce. Pro tyto rodiny nejsou knihy prioritou a děti nejsou ke knížkám vedeny. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby pak rodiče dětem četli nebo s knížkou pracovali, to už ale nejsme schopní zařídit. Pokud je ale knížka poutavá a s obrázky, cestu si pak k dětem najde snáz,“ míní Marie Matějíčková.

Projekt Druhý život dětské knihy se uskutečňuje pod patronací Nadace Konto Bariéry. Trvá do odvolání a zájemci mohou dětské knihy nosit do Centrálního klubu seniorů v Palachově ulici 504/7 v Liberci od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 17.00 a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin. O knihy se mohou přihlásit i instituce pracující s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.