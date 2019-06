Vratislavice budou číst v korunách stromů do dvou let, staví knihovnu

Komplex nad kulturním centrem Desítka vznikne dílem přestavbou bývalé budovy mateřské školy, dílem vyroste v jejím sousedství zcela nový objekt. Počítá se i se sálem pro přednášky nebo autorská čtení, který bude zahloubený pod zemí.

Zatím běží vyklízení domu před nutnou demolicí. „Bude se bourat nepůvodní přístavba. Částečně to omezí možnost parkování u kulturního centra, budeme se ale snažit zachovat co nejvíc míst,“ uvedl starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.

Hotovo bude do dvou let

Příští týden podepíší Vratislavice smlouvu s dodavatelem stavby. Výslednou cenu tak ještě starosta neuvedl. Na stavbu ale dostali evropskou dotaci 59 milionů korun. Pět procent přidá stát. Obec má desetiprocentní spoluúčast.

Samotná stavba by měla začít v červenci. „Termín dva roky je nejzazší. Předpokládáme, že stavební společnost by to mohla stihnout za osmnáct měsíců,“ uvedl Lukáš Pohanka.

Moderní budova knihovny vytvoří urbanistický celek se současným opuštěným domem. Přestavba jej promění na spolkové a komunitní centrum. Najdou v něm prostory všechny spolky, které ve Vratislavicích působí. Zázemí by v domě mělo najít i mateřské centrum.

Sousední novostavbu knihovny naopak architekt Jiří Janďourek pojal jako ryze moderní. Půjde o otevřenou věž s vnitřním atriem s výhledy do přilehlého parku.



Oba domy propojí nad úrovní terénu prosklený průchod. Urbanistickou proměnou projde i bezprostřední okolí stavby.