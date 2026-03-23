Jako procházka ve skalách. Novou turnovskou knihovnu málokdo přehlédne

Matěj Klimša
  11:59
Moderní budovu nové knihovny v Turnově málokdo přehlédne. Celá stavba totiž nabízí minimum rovných stěn a lidé by v ní měli vnímat prvky z Českého ráje. Stavbaři nyní pracují hlavně na úpravách terénu v exteriéru a zaměstnanci knihovny se začínají chystat na velké stěhování.

„Nejdůležitější je dlouhá prosklená část, která má evokovat soutěsku, třeba Myší díru na Hruboskalsku. Když tam vstoupíte, tak budete obklopeni skálou a především knihami. Proto se tomu říká knihovna ve skalách,“ přiblížil ředitel knihovny Jaroslav Kříž a doplnil, že při pohledu nahoru lidé uvidí několik můstků, které působí jako lávky na rozhlednách.

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem.
Prostor na čtení se zvětší zhruba o třetinu, každé patro bude mít vlastní speciální čítárny, které bude možné využít i na kulturní programy, které doteď knihovna pořádat nemohla.
V současné době je v Turnově zhruba 2 300 registrovaných čtenářů. Počet knih by pro ně měl zůstat zhruba stejný. Jde zhruba o 36 tisíc knih, které se budou stěhovat v létě letošního roku.
V knihovně bude pracovat celkem šest zaměstnanců, kteří veřejnost přivítají 1. září letošního roku.
Dalším výrazným prvkem jsou různě veliká okna, která jsou ve stěnách nepravidelně umístěná. „Mají znázorňovat otvory v pískovci, které jsou taky vždy rozdílné. Venkovní čítárna na střeše má pak evokovat vyhlídku, je tam i borovice, což je další symbol Českého ráje,“ pokračoval ředitel.

V prostoru chodby bude stěna zaplněná mechem, díky kterému na pohledový beton přibude další přírodní prvek. Budova zároveň nově propojí Skálovu ulici s městským parkem. „Knihovna je průchozí z obou stran a kolem ní povede chodníček. Zmizí ploty a tak trochu se tím park i rozšíří,“ vyzdvihl Kříž.

Samotní čtenáři by měli mít větší komfort. Prostor na čtení se zvětší zhruba o třetinu, každé patro bude mít vlastní speciální čítárny, které bude možné využít i na kulturní programy, které do teď knihovna pořádat nemohla.

„Málo k nám chodí třeba střední školy, to by se mohlo změnit. Ale dnešní cíl je, aby knihovny byly místem k setkávání, kde lidé budou trávit volný čas. Věřím, že to tak bude i u nás,“ podotkl ředitel. „Dost se počítá s tím, že tu třeba děti budou trávit čas, než jim pojede autobus, když budou čekat na rodiče, nebo i rodiče, když budou čekat na děti,“ pověděla mluvčí města Marcela Jandová, podle které budou knihovnu v hojném počtu navštěvovat lidi, kteří nebudou registrovaní čtenáři.

Obývák města

V současné době je v Turnově zhruba 2 300 registrovaných čtenářů. Počet knih by pro ně měl zůstat zhruba stejný. Jde zhruba o 36 tisíc knih, které se budou stěhovat v létě letošního roku.

„Ve Skálově ulici to bude komfortnější. Podle nových standardů by regál neměl být plný od shora až dolů, mělo by to být pro uživatele lépe dostupné. Zároveň bude i více místa pro posezení,“ dodal Kříž, podle kterého by se knihovna mohla stát „obývákem města“.

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem. „Z obou stran jsou atria, budou volně přístupná. Moje představa je, že sem přijdou maminky s dětmi, vyšlou je číst si ven, vědí, že nikam neutečou a budou si moct v klidu posedět nebo třeba vypít kávu,“ nastínil Kříž.

Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově

I když jde o suterén,světlo v místnosti nechybí. Budova totiž není zasazená přímo do země, ale má kolem sebe prostor, kterým světlo proniká. Zároveň je v suterénu největší okno celé knihovny.

Novinkou bude taky třeba regionální studovna Českého ráje, která se nachází ve třetím patře. „Bude tu fond jen z našeho okolí, asi tři tisíce svazků. Jsou tu i speciální prosklené regály, ve kterých bychom chtěli vystavit některé předměty, které má v depozitáři Muzeum Českého ráje, třeba horolezecké knihy z místních skal,“ popsal ředitel.

Ze třetího patra budovy se zároveň naskýtá nový výhled na centrum města. Lidé tam uvidí všechny důležité věže města.

Knihovnu otevře Rudiš

V celé knihovně jsou regály od země až ke stropu. „Knihy budou samozřejmě zhruba od čtyřiceti centimetrů do sto osmdesáti. Ve zbylých regálech bychom mohli mít sošky, fotky nebo třeba kresby,“ podotkl ředitel Kříž.

V knihovně bude pracovat celkem šest zaměstnanců, kteří veřejnost přivítají 1. září letošního roku. Dveře nové budovy slavnostně otevře spisovatel Jaroslav Rudiš.

„Nikoho lepšího z našeho regionu jsme si nemohli přát. Už se tu byl podívat a byl z budovy nadšený,“ uzavřel Kříž. Výstavba si vyžádá více než 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů korun pokryje dotace z evropských fondů.

V Krkonoších postaví obří hotel za miliardy, na pokoje se promění i bývalá tkalcovna

V Rokytnici nad Jizerou by měl vyrůst moderní hotel.

Na nový pětihvězdičkový hotelový komplex se mohou těšit turisté v Krkonoších. Poslouží k tomu areál bývalé textilní továrny Rotextile v Rokytnici nad Jizerou. Vybudovat ho chce společnost Trigema.

Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Filmaři natáčeli i v centru města. Před libereckou radnici pověsili dva prapory...

Kamera, klapka, akce! Hlasité povely se od čtvrtečního dopoledne nesly libereckým náměstím Pod Branou. Filmaři tam pro streamovací službu Netflix natáčeli scény do nového seriálu týkajícího se rodu...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Cestou k tragické nehodě bourala sanitka, mezi deseti zraněnými byly i děti

Nehoda se stala v pondělí před půl sedmou večer na silnici I/9 nedaleko Sosnové...

Dva pacienti zůstávají v nemocnici po tragické dopravní nehodě dvou aut a jednoho mikrobusu, která se stala v pondělí večer u České Lípy. Řidič, který nehodu pravděpodobně zavinil, na místě zemřel....

Jako procházka ve skalách. Novou turnovskou knihovnu málokdo přehlédne

Budova má tři nadzemní a jedno podzemní patro. Suterén je věnovaný dětem.

Moderní budovu nové knihovny v Turnově málokdo přehlédne. Celá stavba totiž nabízí minimum rovných stěn a lidé by v ní měli vnímat prvky z Českého ráje. Stavbaři nyní pracují hlavně na úpravách...

23. března 2026  11:59

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha jsou v semifinále volejbalové extraligy

Radost libereckých volejbalistek. Na snímku Simona Jelínková

Šelmy Brno, Liberec a Lvice Praha postoupily do semifinále extraligy volejbalistek, stačily jim k tomu tři zápasy. Pokračovat bude už pouze série mezi obhájkyněmi titulu z Prostějova a...

22. března 2026  21:37

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Brom zpět na scéně: Těšil jsem se, jak si orazím, ale volejbal mi chyběl

Liberečtí volejbalisté s trenérem Petrem Bromem

V roce 2003 dovedl liberecké volejbalisty k mistrovskému titulu, v prosinci 2021 přišel do Dukly na krátkodobou „výpomoc“ za odvolaného kouče Michala Nekolu a letos v lednu kývl trenér Petr Brom na...

22. března 2026  8:25

Největší akce od povodní. Bílý Kostel dostaví centrum města, byty pronajme

V domech budou byty o dispozici 1+kk, 2+kk a 3+kk.

Obec Bílý Kostel nad Nisou dostaví své centrum. Vzniknou tam dva bytové domy s dvanácti byty a objekt občanské vybavenosti. Byty chce obec nabídnout k pronájmu. V domech budou byty o dispozici 1+kk,...

22. března 2026  8:24

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

21. března 2026  8:19

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Z problémové ubytovny v Jablonci odcházejí obyvatelé, zásahů policie ubývá

Ubytovna je jedním z míst, kde více bují kriminalita, ve větší míře tady také...

Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou se vyprazdňuje. Z původních zhruba 200 obyvatel zbývá asi třetina. Spolu s tím ubylo i konfliktů a zásahů policie.

20. března 2026  13:40

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

„Hrdina“ je nadějí pro ohrožené orly, s odchovem na Filipínách pomohla česká zoo

Mládě orla opičího dostalo jméno Bayani, tedy Hrdina.

Mimořádný úspěch v záchraně jednoho z nejvzácnějších dravců světa se podařil i díky liberecké zoo. V chovném centru filipínské ochranářské organizace Philippine Eagle Foundation úspěšně odchovali...

20. března 2026  10:13

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

