Práce na vnější části knihovny v Turnově finišují, dělníci ladí i letní kino

Autor:
  16:46
Dělníci už na nové knihovně v Turnově na Semilsku pomalu dokončují venkovní práce a přesouvají se do vnitřních prostor. Pro veřejnost by se mohla otevřít ve druhé polovině roku příštího.
Knihovna v Turnově dostává novou podobu. (12. září 2025)

Knihovna v Turnově dostává novou podobu. (12. září 2025) | foto: Město Turnov

Knihovna v Turnově dostává novou podobu. (12. září 2025)
Knihovna v Turnově dostává novou podobu. (12. září 2025)
Knihovna v Turnově dostává novou podobu. (12. září 2025)
Knihovna v Turnově dostává novou podobu. (12. září 2025)
18 fotografií

„Dokončují se montáže konstrukcí příček, finišuje se s obklady dlažby, sádrokartony a penetrují se stropy a stěny. Hotová je i dlažba schodiště,“ uvedla mluvčí města Zdenka Štrauchová.

Pracovníci do knihovny Antonína Marka ve Skálově ulici instalují i výtah a připravují usazení vzduchotechniky a tepelného čerpadla na střechu. Z venkovních prací zbývají zásypy okolo samotné stavby, ze spodní strany knihovny pak ještě pracovníci dokončují fasádu a připravují také finální vrstvu omítky.

Je to hnusné, vůbec se to sem nehodí, kritizují lidé stavbu knihovny v Turnově

„Stěna knihovny bude sloužit jako promítací plátno letního kina, a proto se chystá návrh rozmístění kabeláže pro reproduktory a další technické záležitosti,“ doplnila mluvčí Štrauchová.

Stavební práce na knihovně by měly být hotové do konce letošního roku. Pro veřejnost by se mohla otevřít ve druhé polovině roku příštího, po zařízení interiérů. Investice přesahuje 111 milionů korun včetně daně, z toho 68 milionů korun pokryje dotace z evropských fondů.

21. května 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

V libereckém KFC odhalila inspekce prošlé kuřecí. Nebylo k prodeji, hájí se řetězec

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu

Dva lidé zemřeli při střetu dvou vozů na Semilsku. Po srážce jedno z aut probouralo zeď domu. Hasiči objekt stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin. Silnice je uzavřená.

Práce na vnější části knihovny v Turnově finišují, dělníci ladí i letní kino

Dělníci už na nové knihovně v Turnově na Semilsku pomalu dokončují venkovní práce a přesouvají se do vnitřních prostor. Pro veřejnost by se mohla otevřít ve druhé polovině roku příštího.

22. září 2025  16:46

Politika by neměla být odtržena od každodenní reality občanů, říká lídr Pirátů

Většinu svého profesního života strávil Petr Slanina ve zdravotnictví, sociálních službách nebo školství. Aktuálně pracuje pro izraelskou společnost, která se zabývá pokrokovými způsoby léčby...

22. září 2025  11:12

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Bod za remízu 1:1, který slávisté v Liberci vydřeli na poslední chvíli, ho příliš neobměkčil. „Celkově to od nás byl špatný a mdlý výkon,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „V první půli byli...

21. září 2025  19:38

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

21. září 2025  17:42,  aktualizováno  18:13

Při střetu dvou aut na Semilsku zemřeli dva lidé, vozem se probourali do domu

Dva lidé zemřeli při střetu dvou vozů na Semilsku. Po srážce jedno z aut probouralo zeď domu. Hasiči objekt stabilizovali tak, aby bylo možné vozidlo vyprostit ze sutin. Silnice je uzavřená.

21. září 2025  10:13

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

Fanoušci fotbalového Liberce mají před sebou už třetí třaskavý prvoligový hit během pěti týdnů. Po Spartě a Plzni dorazí v rychlém sledu na stadion U Nisy další tým z elitní české trojky – pražská...

21. září 2025

Pacientů se střevními záněty přibývá, lékařům pomůže nový sál v Turnově

Na některé nemoci dosud neexistuje účinný lék a lidí s chronickými střevními záněty rapidně přibývá. Takovým pacientům se věnují v IBD centru v turnovské nemocnici, kde otevřeli nové prostory....

21. září 2025  8:25

Po srážce s traktorem zemřel v sobotu večer na Frýdlantsku motocyklista

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer v Kunraticích na Frýdlantsku motocyklista. Záchranáři už mu nemohli pomoci, svým zraněním na místě podlehl. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, příčinu...

21. září 2025  8:20

Karviná - Jablonec 1:2, vítězové byli chvíli novým lídrem ligy, gólem přispěl i Růsek

Jablonečtí fotbalisté byli tři hodiny novým lídrem ligy. V devátém dějství vyhráli v Karviné 2:1 a přeskočili druhou Spartu i vedoucí Slavii. Sparta se však ještě v sobotu večer před Jablonec...

20. září 2025  14:37,  aktualizováno  20:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V libereckém KFC odhalila inspekce prošlé kuřecí. Nebylo k prodeji, hájí se řetězec

V liberecké restauraci řetězce s rychlým občerstvením KFC odhalila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), že se k výrobě jídla používalo marinované maso s prošlým datem...

19. září 2025  15:11,  aktualizováno  20.9 10:27

Vystoupení z EU? Není důvod bát se referenda, říká lídr Stačilo! Mackovík

Muž v čele kandidátky Stačilo! v Libereckém kraji Stanislav Mackovík nastiňuje, proč by o vystoupení z Evropské unie či NATO měli rozhodovat občané nebo kde by Česko vzalo peníze na dřívější odchody...

20. září 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.