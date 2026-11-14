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Do poličky se nevejde, do batohu ano. Slavná Kniha o Jizerských horách se vrací

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Miloslav Nevrlý s již pátým vydáním své legendární Knihy o Jizerských horách. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ačkoliv od prvního vydání uplynulo padesát let, Kniha o Jizerských horách od Miloslava Nevrlého jako by v očích čtenářů nestárla. Na pultech knihkupců je nyní k dispozici její páté, jubilejní vydání.

Více než stovka čtenářů napříč generacemi zaplnila foyer Severočeského muzea v Liberci (MUZA), kde u příležitosti 93. narozenin spisovatele Miloslava Nevrlého spolu s ním vydavatelé pokřtili páté vydání Knihy o Jizerských horách.

Ta se proslavila nejen obsahem, ale i atypickým prodlouženým formátem, kvůli kterému se jen obtížně zařazovala do poliček mezi ostatní publikace. Páté vydání se na rozdíl od čtvrtého k signifikantnímu rozměru opět vrací.

Přišel čas napsat předmluvu pátou, moji poslední. Na úvodní slova k případnému dalšímu – již velmi nepravděpodobnému – vydání se mi již nedostane životního času.

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Do poličky se nevejde, do batohu ano. Slavná Kniha o Jizerských horách se vrací

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Miloslav Nevrlý s již pátým vydáním své legendární Knihy o Jizerských horách.

Ačkoliv od prvního vydání uplynulo padesát let, Kniha o Jizerských horách od Miloslava Nevrlého jako by v očích čtenářů nestárla. Na pultech knihkupců je nyní k dispozici její páté, jubilejní vydání.

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