Více než stovka čtenářů napříč generacemi zaplnila foyer Severočeského muzea v Liberci (MUZA), kde u příležitosti 93. narozenin spisovatele Miloslava Nevrlého spolu s ním vydavatelé pokřtili páté vydání Knihy o Jizerských horách.
Ta se proslavila nejen obsahem, ale i atypickým prodlouženým formátem, kvůli kterému se jen obtížně zařazovala do poliček mezi ostatní publikace. Páté vydání se na rozdíl od čtvrtého k signifikantnímu rozměru opět vrací.
Přišel čas napsat předmluvu pátou, moji poslední. Na úvodní slova k případnému dalšímu – již velmi nepravděpodobnému – vydání se mi již nedostane životního času.