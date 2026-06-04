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Oblíbený hudební klub míří před soud, nevyřešil spor s Turnovem o toalety

Matěj Klimša
  16:33
O budoucnosti hudebního klubu Refresh v Turnově bude rozhodovat soud. Jeho provozovateli Pavlu Fuchsovi se totiž nepodařilo najít s městem společné mimosoudní řešení sporu o některé prostory provozovny.
Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.

Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově. | foto: Klub Refresh

Schéma, kde jsou žlutě vyznačeny objekty na Koňském trhu určené ke zbourání a...
Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.
Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.
Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.
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„Město podalo žalobu týkající se sporu ohledně WC a zázemí klubu. Žaloba směřuje na vyklizení těchto prostor, jedná se tedy ze strany města o krok, který má za cíl znemožnění provozu klubu,“ myslí si Fuchs, který dodal, že prostory jsou součástí klubu od roku 2005. Za tu dobu se tam vystřídaly tři podniky.

„Refresh zůstává i nadále otevřený a funguje v běžném režimu. Věříme, že soud rozhodne spravedlivě a jsme připraveni jeho rozhodnutí plně respektovat,“ konstatoval Fuchs. Zároveň ujistil, že nemá v plánu klub zavřít ani v případě, že soud vyhoví městu. „Vybudujeme nové zázemí. Bohužel ale na úkor prostoru klubu.“

Ve sporu ale nejde jen o zázemí. Podle Fuchse je hlavní motivací především budoucí využití lokality zvané Koňský trh. Tamní zastupitelé plánují u historického centra novou čtvrť, takzvané nové centrum Turnova. Na pozemcích by tak měly vyrůst bytové domy, park nebo třeba školka.

Město vykupuje pozemky

Město proto postupně vykupuje v lokalitě pozemky, a to především ve vnitřním bloku. V roce 2020 zastupitelé odkoupili pozemky pily, v nedávné době parkoviště u Bati a momentálně se jim za deset milionů korun podařilo získat i bývalý závod Preciosy. Před několika lety zároveň nechali zpracovat územně plánovací studii.

Oblíbenému klubu hrozí zánik. Spor kvůli toaletám chce město hnát k soudu

„To je předstupeň k tomu, abychom tam mohli zahájit práce na projektech inženýrských sítí a na řešení samotných pozemků,“ poznamenal dříve starosta Turnova Tomáš Hocke.

Provozovatel Fuchs ale upozornil, že se ve studii s objektem klubu nepočítá. „Proti nové výstavbě a zvelebení území samozřejmě osobně nic nemám, naopak ji podporuji a jedině uvítám, když se léta zanedbaná oblast revitalizuje. Ale přístup města, kde z mapy vymažou soukromý objekt bez předchozí konzultace, na mě působí až arogantně,“ dodal.

Nástin urbanistického řešení

Město představilo záměr s Koňským trhem v roce 2023. Ve vizualizaci, která je k projektu zpracovaná, klub i samotná stavba není. Podle města koncepce pracuje s pozemky ve vlastnictví města i v soukromém vlastnictví.

„Nejedná se o přesnou budoucí podobu místa, spíše nástin urbanistického řešení, který by měl dále určovat směr rozvoje Koňského trhu,“ avizovala mluvčí Turnova Marcela Jandová už před třemi lety.

Schéma, kde jsou žlutě vyznačeny objekty na Koňském trhu určené ke zbourání a červeně nově plánované objekty. Klub Refresh je na plánku označený ke zbourání.

Urbanistickou studii území si město zadalo v roce 2021. „Zahrnuje místní brownfield i jeho okrajovou zástavbu. Předmětem je návrh revitalizace místa, prověření prostorových možností, funkční náplně a kapacity řešeného území,“ shrnula Jandová.

Vítěznou studii pro Turnov připravili architekti ze společnosti City Upgrade. „Studie bude sloužit jako podklad pro zpracování územní studie, následně dalších podrobnějších dokumentací pro výstavbu v území a zpracování případné změny územního plánu,“ napsali o projektu na svém webu a dodali, že zanedbané území má značný městotvorný potenciál.

Účelová žaloba?

Provozovatel klubu chtěl spor s městem vyřešit ústupkem a požádal o odprodej přístavby, a to i přesto, že trvá na svém vlastnickém právu. Zastupitelé nabídku odmítli.

„Město se snaží dlouhodobě posilovat vlastnická práva k nemovitostem na Koňském trhu. Máme tu vizi nové městské čtvrti. V případě odprodeje bychom šli proti této myšlence,“ vysvětlil už dříve Hocke.

Podle Fuchse je žaloba účelová. Zrušení klubu by totiž záměr, postavit novou městskou čtvrť, znovu o kousek přiblížilo. Starosta Hocke to ale odmítl. „Ctím svobodné podnikání a nezasahuji do něj. Pro budoucí generace je důležité, aby bylo vlastnické právo k této nemovitosti zřejmé,“ reagoval.

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