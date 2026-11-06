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Liberec chce zpět restauraci nad kinem Varšava. Nabídne za ni až 15 milionů

Eliška Klimšová
  16:19
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Interiér restaurace nad kinem Varšava (archivní snímek)

Interiér restaurace nad kinem Varšava (archivní snímek) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím...
Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím...
Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím...
Mezi místa, kde se festival Sportfilm tradičně odehrává, patří i liberecké kino...
17 fotografií
Restaurační prostory v památkově chráněné budově kina Varšava by rád koupil Liberec. Jedná se o přístavbu nad kinem, známou dříve jako Maškovka, dnes se na místě nachází Restaurace a Pizzerie Galerie. Město by chtělo budovu majetkově sjednotit pod jednoho vlastníka. Pro jednání se současným majitelem stanovilo horní limit 15 milionů korun.

Liberecká radnice prodala restaurační prostory v budově kina Varšava před 13 lety soukromé firmě za přibližně šest milionů korun. Prodej měl podle tehdejšího záměru přispět k obnově kina. Město zvažuje, že by prodané prostory mohlo odkoupit zpět.

Končící náměstek primátora Adam Lenert uvedl, že město dostalo nabídku na odkup prostoru zpět. „V průběhu rekonstrukce došlo k tomu, že z restaurace zateklo do prostor kina Varšava. Vyžádalo si to drobné úpravy, které se vyřešily přes pojišťovnu. S ohledem na to by bylo ideální, aby objekt měl jednoho vlastníka,“ zdůvodnil scelení majetku.

Interiér restaurace nad kinem Varšava (archivní snímek)
Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím jistý. Problémem je zatékání, které brání dokončení omítek a podhledů na schodišti.
Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím jistý. Problémem je zatékání, které brání dokončení omítek a podhledů na schodišti.
Rekonstrukce kina Varšava je z 80 procent hotová, termín otevření není zatím jistý. Problémem je zatékání, které brání dokončení omítek a podhledů na schodišti.
17 fotografií

Radní stanovili pro případný odkup horní hranici 15 milionů korun. „Kdybychom koukali na vývoj trhu, tak to, co se prodávalo v roce 2013 za šest milionů, se dnes v centru města s ohledem na lokalitu prodává mezi 13 až 17 miliony,“ dodal Lenert.

Současný majitel podle něj v minulosti nabízel nemovitost za výrazně vyšší částku, kolem 25 milionů korun. Taková cena by podle Lenerta pro město nebyla přijatelná.

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Záměr na zastupitelstvu zpochybnil zastupitel Petr Židek. „Někdo nás oslovil, že se toho chce zbavit, a my teď kromě dalších nemovitostí budeme kupovat restauraci. Jaký je tam záměr s fungováním těch prostor? Rozumím tomu, že je to součástí budovy kina Varšava, ale koupit si jedno patro domu za 15 milionů jen tak? Chtěl bych vysvětlení důvodu,“ dotazoval se Židek.

Rozšíření kina či žáci umělecké školy

Podle Lenerta by radnice v první fázi mohla hledat provozovatele restaurace. Do budoucna by podle něj bylo možné prostory využít také pro rozšíření kina Varšava nebo například pro základní uměleckou školu, než bude opravený liberecký zámek.

„To využití tady jako takové je. Nabídka přišla a je tady ještě čas. Takže já čekám, že nové politické vedení se k tomu ještě znovu vrátí. My nevíme, jestli majitel vůbec bude akceptovat tu nabídku, ale chceme vědět cenu nemovitosti a chceme v tomhle postupovat,“ doplnil Lenert.

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Pro sjednocení vlastnictví se vyslovil také zastupitel Josef Šedlbauer. „Prodej části objektu byla taková z nouze ctnost, protože v tehdejší finanční situaci tehdejší vedení města chtělo celý objekt prodat. Stav objektu nebyl dobrý. A podařilo se domluvit jakýsi kompromis v tom smyslu, že se prodá horní část tehdejšímu nájemci a výtěžek se použije na zafinancování úplně základních oprav spodní části, tedy kina Varšava,“ podotkl.

Peníze pomohly rozjet kino

Zároveň připomněl, že těmito kroky se podařilo nastartovat fungování kina Varšava jako jediného artového kina v Liberci. „Celá anabáze se uzavírá rekonstrukcí kina do podoby, která má důstojnou hodnotu,“ dodal.

Šedlbauer považuje za logické scelit nemovitý majetek zpět. „Přimlouval bych se za to, abychom tu majetkoprávní operaci podpořili. Samozřejmě ne za každou cenu. Pokud majitel nebude chtít prodat a nebo bude chtít cenu hodně vysokou, tak to asi nebude dávat smysl,“ podotkl.

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Podle Šedlbauera by budoucí koncesionář kina mohl být schopný prostor provozovat. „Nemusí to být jen další polykač kulturních peněz, ale může to být klidně prostor, který je komerčně navázaný na fungování kina, to je úplně bez problému představitelné.“

Kino ve stylu art deco

Kino Varšava vzniklo původně jako kamenná jednopatrová budova v roce 1908. V roce 1922 byla budova zbourána a architektonická kancelář Effenberger & Noppes zhotovila moderní návrh ve stylu art deco. Dnešní objekt pochází z této přestavby.

Promítání v kině Varšava skončilo v roce 2008, protože Liberec ho přestal finančně podporovat. Do roku 2012 budova chátrala, nefungovalo topení a popraskaly rozvody vody. Město chtělo celou budovu prodat soukromníkovi. Proti tomu se postavil spolek Zachraňme kino Varšava.

Před dvěma lety začaly opravy na budově kina. Hotovo mělo být původně tento rok na jaře, opravu ale zkomplikovalo zatékání z horní části budovy.

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