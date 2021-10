Nejstarší kino v Liberci už je digitální, potřebuje ale finanční podporu

Po nové podlaze a sedačkách se nejstarší kino v Liberci soustředilo na technickou stránku projekcí a pořídilo digitální projektor. Podle dramaturgyně Varšavy Nadi Hetešové se jedná o zásadní krok.



Do svého programu totiž budou moci zařazovat i snímky, na které dosud čekali delší dobu. Digitalizace ale vyjde na devět set tisíc korun. Nejstarší kino v Liberci se proto s žádostí o podporu obrátilo i na veřejnost a odstartovalo crowfundingovou kampaň.

„Cílová částka, kterou chce kino Varšava vybrat v kampani, je 200 tisíc korun. To na digitalizaci zdaleka nestačí, ale oslovujeme i další soukromé dárce, sponzory a nadace,“ sdělil ředitel kina Ondřej Pleštil.

Kino pořídilo technologii z druhé ruky a zatím zaplatilo jen první splátky. Kampaň Digitalizujte kino Varšava – Nejstarší kino v Liberci byla zahájena symbolicky poslední bondovkou Není čas zemřít a bude trvat ještě zhruba měsíc.



Zatím se vybrala zhruba třetina kýžené částky. Dárci si mohou za svůj příspěvek vybrat nějakou odměnu, a to od volných vstupenek přes trička, upomínkové předměty, adopci sedačky v kině až po možnost stát se patronem kina. Kampaň vyvrcholí v úterý 30. listopadu při příležitosti mezinárodního dne darování Giving Day.

Podle Hetešové je digitalizace kina nezbytná. A to nejen kvůli kvalitnějšímu obrazu a zvuku. Díky nové technologii budou totiž moci dost zásadně rozšířit nabídku titulů.



„Od doby, co zanikly filmové kopie, je digitalizace pro kina naprosto zásadní. Filmy jsou distribuované ve speciálním formátu, který přehrají jen speciální projektory. A pokud je kina nemají, tak mají jen omezenou programovou nabídku. Filmy mohou hrát jen s odstupem několika měsíců, například ve formátu mp4, a ne všechny filmy se do tohoto formátu převádějí,“ vysvětlila dramaturgyně.

Kino tak nově může nabízet snímky, které aktuálně vstupují do kin. Už ve středu 20. října se ve Varšavě odehraje předpremiéra očekávané sci-fi Duna.

Podle Hetešové ale nechce Varšava konkurovat multikinům. Dál si chce zachovat charakter artového kina, které má na programu pestrý výběr dokumentů a náročných uměleckých snímků, ale nově i zajímavých vysokorozpočtových filmů.

„Stále chceme držet nastavenou úroveň kvality. Na artové věci si ale také musíme vydělat,“ dodala dramaturgyně. Podle ní začal ve Varšavě opět fungovat také filmový klub a do budoucna by chtěli zavést programy pro děti nebo seniory. Kino nově promítá od úterý do soboty dvakrát denně.

Varšava postupně prochází rekonstrukcí. Už několik let zde funguje kavárna, v posledních letech se podařilo položit novou podlahu a obnovit topení. „Digitalizaci tak chápeme jako důležitý krok k rekonstrukci a znovuoživení krásné budovy v centru města,“ poznamenala PR manažerka kina Lenka Sadvarová.