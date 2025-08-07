Kempaři grilovali na verandě, zloděj jim zatím za zády vykradl chatku

  11:52
O tom, že drzost nemá mezí, se přesvědčili rekreanti z Prahy v kempu Bílý Kámen u Máchova jezera v Doksech. Zatímco dvojice večer grilovala na verandě chatky, zloděj jim ukradl veškeré cenné věci. Kromě osobních dokladů, oblečení, kabelky nebo kosmetiky odcizil dotyčný partnerům také telefon. Vše zmíněné nakonec ještě v kempu odhodil a nechal si jen hotovost.
Zloděj vykradl během grilování rekreantům v kempu Bílý Kámen v Doksech chatku, odcizil jim osobní věci. (5. srpna 2025) | foto: PČR

„V sobotu kolem 22. hodiny začali rekreanti z Prahy grilovat na verandě chatky v Bílém Kameni v Doksech, kde si užívali kouzla přírody. Krátce před půlnocí si všimli, že jim někdo chatku vykradl,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zloděj do chatky vlezl oknem v její zadní části. Stejnou cestou ji poté zase tiše opustil, aniž by si ho někdo všiml. „Odnesl si odtud dámskou kabelku, platební kartu, občanský průkaz, kosmetiku a mobilní telefon iPhone majitelky včetně 500 korun a dále také batoh jejího partnera s oblečením, platební kartou a doklady,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že všechny zmíněné věci zloděj nakonec ještě v kempu zahodil a u sebe si nechal jen hotovost.

„Po pachateli nyní pátráme. Kromě přečinu krádeže se dopustil rovněž porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ dodala Ivana Baláková.

Požár restaurace Bílý Kámen nejspíš zavinila technická závada, čeká se na posudek

V polovině července vyhořela v kempu Bílý Kámen oblíbená stejnojmenná restaurace a známý Blue Bar. Na místě zasahovalo 14 jednotek hasičů z Libereckého kraje a středních Čech. Zasažena byla střešní konstrukce budovy, která se zřítila. Na vině byla podle informací policie technická závada.

16. července 2025

KRIMI

Liberci hrozí konec asistentů městské policie, nebude je z čeho platit

Už sedm let procházejí Asistenti prevence kriminality (APK) město, hlídkují a preventivně kontrolují taková místa v Liberci, kde se lidé obvykle necítí bezpečně. Problémové lokality i jedince dokáží...

4. srpna 2025  12:26

Skoro tři čtvrtě miliardy bude stát obchvat Lvové. Zvýší bezpečnost místních i turistů

Lidem ve Lvové na Liberecku se uleví. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam plánuje vybudovat obchvat, který odvede velkou část dopravy mimo obec. Jeho cena se odhaduje na bezmála tři čtvrtě miliardy...

3. srpna 2025  7:15

