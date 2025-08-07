Kempaři grilovali na verandě, zloděj jim zatím za zády vykradl chatku

„V sobotu kolem 22. hodiny začali rekreanti z Prahy grilovat na verandě chatky v Bílém Kameni v Doksech, kde si užívali kouzla přírody. Krátce před půlnocí si všimli, že jim někdo chatku vykradl,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.
Zloděj do chatky vlezl oknem v její zadní části. Stejnou cestou ji poté zase tiše opustil, aniž by si ho někdo všiml. „Odnesl si odtud dámskou kabelku, platební kartu, občanský průkaz, kosmetiku a mobilní telefon iPhone majitelky včetně 500 korun a dále také batoh jejího partnera s oblečením, platební kartou a doklady,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že všechny zmíněné věci zloděj nakonec ještě v kempu zahodil a u sebe si nechal jen hotovost.
„Po pachateli nyní pátráme. Kromě přečinu krádeže se dopustil rovněž porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ dodala Ivana Baláková.
|
Požár restaurace Bílý Kámen nejspíš zavinila technická závada, čeká se na posudek
V polovině července vyhořela v kempu Bílý Kámen oblíbená stejnojmenná restaurace a známý Blue Bar. Na místě zasahovalo 14 jednotek hasičů z Libereckého kraje a středních Čech. Zasažena byla střešní konstrukce budovy, která se zřítila. Na vině byla podle informací policie technická závada.
|
16. července 2025
