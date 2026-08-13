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Neckář, Brichta či Tři sestry. Keltská noc slibuje našlapaný program i lepší areál

Jan Pešek
  10:50
Václav Neckář na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas.

Václav Neckář na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Před diváky také předstoupí Aleš Brichta.
Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad...
Během tří dnů se na pódiu představí například kapely Tři sestry, Divokej Bill...
Podle pořadatelů se nový areál, který leží v lyžařském středisku Šachty,...
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Večírkem pro nedočkavé dnes startuje hudební festival Keltská noc. Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhovala z Harrachova. Během tří dnů se na pódiu představí například kapely Tři sestry, Divokej Bill, Vypsaná fixa či zpěváci Václav Neckář nebo Aleš Brichta.

Podle pořadatelů se nový areál, který leží v lyžařském středisku Šachty, osvědčil. „Fanoušci byli loni velmi nadšení a spokojení. Festival měl úžasnou atmosféru,“ říká za pořadatele Alena Rydvalová a vyjmenovává přednosti areálu.

„Místo se nám moc líbí, výhled z něj je krásný. Ostatně je to nejvýše položený festival v České republice. Také je tu vše na jednom místě. Od parkování ke kempu se navíc nemusí chodit nikam do kopce, jako tomu bylo v Harrachově,“ uvedla.

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Festival, který se letos koná už pojednatřicáté, se loni přestěhoval kvůli rekonstrukci skokanských můstků. Dříve se kapely a fanoušci potkávali v jejich doskočišti, kde je ale v současné době staveniště, přestože je oprava přerušená.

Páteční program

HANČ STAGE

15:55 – 16:55 Benjaming’s Clan
17:55 – 18:55 Wohnout
19:55 – 20:55 Vypsaná fiXa
21:55 – 22:55 Divokej Bill
23:55 – 00:55 De Bill Heads

VRBATA STAGE

15:05 – 15:45 Dukla Vozovna
17:05 – 17:45 Nežfaleš
19:05 – 19:45 SPS
21:05 – 21:45 E!E
23:05 – 23:45 V.T.Marvin
01:05 – 01:45 Zputnik

Kromě výhledu letos fanoušci ocení i řadu novinek.

„Snažili jsme se vylepšit sociální zázemí. Návštěvníci najdou v kempu nový kontejner se sprchami, kde bude sprchování pohodlnější než loni. Lepší bude i VIP zóna, kam jsme dali klasické keramické záchody,“ pokračuje Rydvalová a přibližuje hudební program události.

„Program je letos opravdu našlapaný, návštěvníky čeká spousta fantastických kapel. Páteční i sobotní večer jsou tak nabité, že jsou vyrovnané a žádný není hlavní.“

Po letech se na vrátí i Václav Neckář

Hudební produkce vypukne už dnes takzvaným Večírkem pro nedočkavé, na který je vstup zdarma. V pátek přivítá festival kapely Wohnout, Vypsaná fixa nebo Divokej Bill.

Sobotní program:

HANČ STAGE
11:30 – 12:10 Pepa Lábus a spol.
12:40 – 13:30 HalloDrn
14:00 – 14:55 Doctor P.P.
15:55 – 16:55 Václav Neckář
17:55 – 18:55 Civilní obrana
19:55 – 20:55 Peter and the Test Tube Babies (UK)
21:50 – 23:05 Tři sestry
00:05 – 01:05 Arakain

VRBATA STAGE
15:05 – 15:45 MZH
17:05 – 17:45 Schodiště
19:05 – 19:45 Degradace
21:05 – 21:45 Aleš Brichta Project
23:15 – 23:55 Záviš
01:15 – 02:00 DWTK

V sobotu přijedou skupiny Tři sestry, Arakain nebo britští Peter and the Test Tube Babies. Před diváky také předstoupí Aleš Brichta nebo Václav Neckář, který se vrátí po devíti letech.

„Máme ho moc rádi. Na Keltské noci už v minulosti vystoupil a měl velký ohlas, lidem se jeho vystoupení líbilo, tak jsme ho oslovili znovu. Máme z toho velkou radost. Oproti žánru ostatních kapel je to trochu oddychovka, ale lidem se to líbí, tak jsme jim chtěli vyjít vstříc,“ dodává Rydvalová.

Celofestivalová vstupenka stojí v předprodeji 1600 korun, na místě 1800. Každý jednotlivý den pak vyjde v předprodeji na 1200 korun, na místě na 1500. K dispozici jsou i VIP lístky.

Návštěvníci mohou přijet se stanem nebo karavanem. Kdo se ubytuje v některém z okolních hotelů nebo penzionů, může využít festivalové taxi.

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