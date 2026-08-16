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Tropická Keltská noc: legendární Neckář ohromil energií, zpěvák Fixy dojal gestem

Jan Pešek
  15:19

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Václav Neckář na Keltské noci (15. srpna 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Spalující paprsky slunce praly po dva dny do účinkujících i návštěvníků festivalu Keltská noc. Ten se už podruhé konal v areálu lyžařského střediska Šachty, které leží zhruba sedm set metrů nad mořem. Podle pořadatelů se tak jedná o nejvýše položený festival v Česku.

Během pátku a soboty se na dvou pódiích vystřídaly kapely Tři sestry, Divokej Bill nebo Vypsaná fixa. Do Vysokého dorazil i legendární zpěvák Václav Neckář, který se v sobotu odpoledne představil se svým zhruba hodinovým programem a po něm poskytl krátký rozhovor iDNES.cz, který najdete na konci článku.

Na Neckáře se sjeli fanoušky z blízka i daleka. „Jsem jeho fanynka od zhruba tří let, kdy jsem začala vnímat první písničky. Vzaly mě s sebou děti, jinak bych se sem nedostala,“ těšila se na vystoupení dvaaosmdesátiletého zpěváka paní Naďa z Turnova.

Ke konci jsem si našel na pódiu místo, zhruba tři kroky dozadu od mého původního místa, aby do mě nepralo sluníčko. Na Kubě to bylo lepší!

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