Během pátku a soboty se na dvou pódiích vystřídaly kapely Tři sestry, Divokej Bill nebo Vypsaná fixa. Do Vysokého dorazil i legendární zpěvák Václav Neckář, který se v sobotu odpoledne představil se svým zhruba hodinovým programem a po něm poskytl krátký rozhovor iDNES.cz, který najdete na konci článku.
Na Neckáře se sjeli fanoušky z blízka i daleka. „Jsem jeho fanynka od zhruba tří let, kdy jsem začala vnímat první písničky. Vzaly mě s sebou děti, jinak bych se sem nedostala,“ těšila se na vystoupení dvaaosmdesátiletého zpěváka paní Naďa z Turnova.
Ke konci jsem si našel na pódiu místo, zhruba tři kroky dozadu od mého původního místa, aby do mě nepralo sluníčko. Na Kubě to bylo lepší!