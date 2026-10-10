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Kateřina Marie Tichá a Bandjeez: spojil je David Stypka, dnes spolu vyprodávají sály

Ve spolupráci   17:00

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez chystají na podzim 2026 koncerty v různých městech ČR včetně Liberce. | foto: Brnokoncert-CZ, s.r.o.

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez spolu hrají už pátým rokem. Spojení, které začalo po smrti Davida Stypky, mezitím přineslo úspěšné album Plamen, vyprodané koncerty i vystoupení v pražském O2 universu. Na podzim 2026 pokračují další koncertní sérií. Jejich společný příběh ale začal mnohem dřív, než se Tichá stala zpěvačkou Bandjeez.

S kapelou se Kateřina Marie Tichá poznala přes skupinu Jelen, se kterou dlouhodobě spolupracovala. David Stypka s Bandjeez tehdy vystupovali jako předkapela a Tichá si s muzikanty rychle porozuměla. Blízký vztah si vytvořila i se Stypkou, který ji podporoval v její vlastní autorské tvorbě.

Když David Stypka v lednu 2021 zemřel, Bandjeez ještě dokončovali jeho rozpracované album Dýchej. Na nahrávání se podílela také Tichá, která už dříve zpívala doprovodné vokály ve Stypkových skladbách. Po dokončení alba přišel nápad zkusit společně hrát i její písně.

První zkoušky Kateřiny Marie Tiché a Bandjeez podle členů kapely ukázaly, že spojení funguje. „Hned po prvních společných hraních do sebe vše zapadlo,“ vzpomínal bubeník Bandjeez Matěj Drabina.

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez chystají na podzim 2026 koncerty v různých...

Kateřina Marie Tichá a Bandjeez chystají na podzim 2026 koncerty v různých městech ČR včetně Liberce.

Od začátku přitom nešlo o nahrazení Davida Stypky. Bandjeez zdůrazňovali, že jeho tvorba a spolupráce s Kateřinou Marií Tichou jsou dvě odlišné kapitoly.

Plamen vynesl zpěvačce Anděla

Ta nová postupně přerostla ve společné album Plamen, které vyšlo v únoru 2024. Kapela se na něm nepodílela jen jako doprovod, ale také na aranžích a výsledném zvuku skladeb.

Album přineslo Tiché ocenění Anděl za Sólovou interpretku a stejnojmenný singl se dostal až na třetí místo české rádiové hitparády ČNS IFPI. Následovalo vyprodané turné a další koncerty po celé republice.

Spolupráce pokračuje i letos. Tichá s Bandjeez připravuje nové album a na podzim vyráží na další koncerty. Jeden z nich odehrají v říjnu v Domě kultury v Liberci.

  • 22. října – Brno, Sono Music Club
  • 23. října – Hradec Králové, PETROF Gallery
  • 24. října – Liberec, Dům kultury
  • 25. října – Olomouc, Clarion Congress Hotel

To, co před pěti lety začalo několika společnými zkouškami, se tak změnilo v jednu z nejvýraznějších současných spoluprací na české scéně.

Obsah vznikl ve spolupráci s agenturou Brnokoncert.

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