Karolina Světlá nebyla nudná, festival pod Ještědem ukáže její různé tváře

Po dvouleté covidové pauze proběhne tuto sobotu 28. května ve Světlé pod Ještědem. Právě po této obci si představitelka Národního obrození vypůjčila jméno. Podještědí jí totiž učarovalo natolik, že mu věnovala podstatnou část své tvorby.

Záměrem festivalu je ukázat, že její odkaz je stále aktuální a rozhodně ne fádní.

„Naše pojetí tématu Karoliny Světlé není o starých knihách, archaickém jazyce nebo zaprášených archivech. Náš festival není nikdy nudný. Karolinu Světlou nabízíme v mnoha variantách. V moderních divadelních inscenacích, v tanci, v poutavých přednáškách, v živých čteních přímo v místech, kde její texty vznikaly. Víme jistě, že skrze náš festival lidé pokaždé vnímají, že Světlá není jen povinná četba,“ říká Andrea Fischerová.

Ta přišla před lety s nápadem na festival ještě s kolegyní Terezou Rafoth.

„Člověk nemusí být odborník na 19. století, aby mu Světlá učarovala. Stačí přijet, otevřít se a zahořet. Chceme být místem, kde se nakazíte Světlou, kde najdete svůj vlastní přístup k literatuře a textu. To jsou věci, které vám nikdo nevezme,“ přibližuje Rafoth.

Příchozí tak během festivalu projdou konkrétními místy, která Světlou inspirovala k psaní příběhů z Podještědí. Putování krajem, scénické čtení či zvyky z Podještědí Spolu s krojovanými členy souboru Horačky mohou návštěvníci vyrazit v 10.30 na putování krajinou nazvané Literatour. Na čtyřech místech si vyslechnou scénické čtení, které otevře cestu do hlubin duše Světlé či jejích hrdinek a hrdinů.

Lidové písně i tance

Odpolední program před Antošovým statkem nabídne pásmo lidových písní, tanců a zvyklostí z Podještědí v podání souboru Horačky, jarmareční písně, které se rovněž staly Světlé zdrojem inspirace, nebo ukázky tanců z pražských salonů, kde spisovatelka bývala častým hostem.

„Novinkou letošního festivalu je, že návštěvník bude moci Karolinu Světlou potkat ve 14 a v 19 hodin ve formě divadelních představení. K vidění bude ukázka z představení Sylva Divadla F. X. Šaldy v Liberci, které je adaptací jejího Vesnického románu. S divadelní inscenací Barbora: Kresby z Ještědí pak vystoupí turnovský soubor NOTDIS. Jedná se o vůbec první dramatizaci této povídky, která byla na divadle uvedena,“ zvou pořadatelky.

Večerní program uzavře ve 20 hodin promítání amatérského historického filmu o Karolině Světlé v režii Markéty Ježkové, která ztvárnila i hlavní roli. Pozornost zaslouží i čtenářská dílna Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„Setkání s ním je vždy zážitkem, jeho přednášky učí člověka nad literárním dílem přemýšlet, inspirují ho k tomu, jak a na co se při čtení ptát. Nabízí vhled do tématu, jak si číst v díle 19. století, jak si takové čtení užít a dát ho do souvislostí,“ poukazuje Fischerová.

Influencerka odhalí pikantnosti

Na koho ani to nezabere, má možnost podlehnout kouzlu Světlé prostřednictvím influencerky a popularizátorky literatury Karolíny Zoe Meixnerové. Ta přítomné provede zajímavými detaily až pikantnostmi z osobního života Světlé.

„Ne každého musí oslovit téma románu nebo místo, kde se odehrává. A pak se najednou chytí na to, že se dozví o autorovi nějakou drobnost, která ho zlidšťuje a přibližuje ostatním. O to nám jde. Nabídnout co nejširší paletu možností, jak se se Světlou a její životní i spisovatelskou dráhou potkat,“ říká Rafoth.

Kromě festivalu nabízí seznámení se Světlou i naučná stezka nebo venkovní knihovnička u kostela sv. Mikuláše ve Světlé. I to má na svědomí dvojice Andrea Fischerová a Tereza Rafoth.

„Obnovily jsme i několik cedulí na místních domech spojených se Světlou a navázaly jsme spolupráci s Náprstkovým muzeem v Praze, kde jsme uspořádaly pražskou verzi festivalu. Máme také velmi dobře zpracované materiály z archivu Podještědského muzea, které čekají na vhodnou příležitost spatřit světlo světa. Hodně nás ale limitují finance a čas,“ uzavírají pořadatelky.