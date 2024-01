UK stáhla z prodeje zámek v Zahrádkách, zvažuje spolupráci s Libereckým krajem

Pražská Karlova univerzita zastavila prodej vyhořelého zámku v Zahrádkách na Českolipsku, rozhodl o tom akademický senát. Vedení univerzity bude nyní hledat možné varianty využití areálu. V úterý to bude 21 let, co zámek vyhořel, od té doby je prázdný.