Architekta se dotýkejte, vyzval sochař k hmatání na umělecké dílo

A na co že mají návštěvníci budovy sahat? Na pamětní desku s bustou Karla Wintera. Architekta, který konstruktivistický i funkcionalistický komplex na začátku třicátých let minulého století navrhl. Město tomuto muži složilo hold v roce, kdy je tomu 125 let od jeho narození a 55 let od smrti.

Busta s pamětní deskou visí na zhruba 150 kilogramů těžkém litografickém vápenci. Stejný materiál Winter použil na dlažbu na radničních chodbách.

„Tenhle kámen má tu vlastnost, že když se po něm chodí, tak se vlastně leští. Je to krásně vidět v rozích chodeb. Tam má povrch hrubší, jelikož u zdi málokdo projde. Chtěl jsem proto desku tomuto přiblížit, aby se dotykem leštila. Ten kámen je totiž jako ženská pleť. Je bezvadné, když umělecká díla žijí v kontaktu s člověkem,“ vysvětluje Jiří Dostál.

„Když jsem se studenty jezdil devatenáct let do italské Florencie a Říma, tak jsem jim vždycky v nestřeženém okamžiku řekl, aby se těch soch dotkli. Je to nezapomenutelný zážitek.“

Další zajímavostí je i druh písma, které umělec na dílo za více než 176 tisíc korun použil. Jde o abecedu, jenž architekt Winter použil přímo pro účely radnice. „Z toho jsem vycházel, jen jsem to písmo proporcionálně upravil,“ dodal Dostál.

Architektova tvář je z bronzu, který nemá klasickou barvu, ale patinu v zelenavém odstínu.

„Měl jsem k dispozici pouhé dvě fotografie pana Wintera. Jednu takovou oficiální, co je i tady na radnici a pak jednu z kontrolního dne na stavbě radnice. Já jsem se tu jeho hlavu naučil zpaměti, nakreslil jsem si asi padesátku skic. Není to však fotografický přepis jeho tváře, to by mě ani nebavilo. Ale chtěl jsem, aby z toho byla cítit Winterova důstojnost, že to byla veliká osobnost, pan architekt,“ upozornil Dostál.

Jablonecká radnice byla nejvýznamnější stavbou Karla Wintera a on s ní strávil pět let života. Stavba probíhala v letech 1931-1933. Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt zpracovával v jejím průběhu a vytvořil na tisíc výkresů.

Na opravách interiéru a exteriéru radnice se pracuje šest let. V suterénu je nový archiv stavebního úřadu, opravená nebo vyměněná jsou okna, zrekonstruované dveře, nové jsou všechny čtyři zasedací místnosti a obnovená je fasáda.