Frontman Krucipüsku se po nehodě vrátil ze záhrobí, kapela hlásí velký comeback

No tak nazdar!! KRUCIPÜSK IS BACK!!✊

Doufáme, že jste si už od nás dostatečně odpočali! Festivalová sezóna bez nás se pomalinku blíží ke konci, Tomáš je právě teď na 6 týdnů v rehabilitačním procesu a vypadá velmi dobře. Všechny vás pozdravuje, v brzké době se snad dočkáte i nějaké té zdraviceMy všichni se nemůžeme dočkat až vám zase nakopeme prdele a užijeme si s váma tu neskutečnou energii! A kde že to bude???? No tak zírejte na naše ZMRTVÝCHVSTÁNÍ TOUR‍♂️ Předprodej líst...ků začne dnes v 10:00 na ticketportal.cz a gouout.net Takže kruciparto, nabíhejte na stránky a zbořte to tam!!! Myslíme, že tahle tour bude absolutní peklo!!! Ani nevíte jak nás svrběj pazoury a jak moc nám chybíte! ❤️‍