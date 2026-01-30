Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí

  12:45
Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohou projet.
Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026) | foto: MP Mimoň

Kamion uvázl v ulici Slovany v pátek kolem poledne. „Řidič nerespektoval dopravní značení a nezvládl se vytočit na železničním přejezdu na Slovanech,“ uvedli mimoňští strážníci na Facebooku.

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Všechny vlaky projíždějící tímto místem jsou aktuálně zastaveny. „Pokud jedete vlakem, zvolte jiný druh dopravy,“ doporučují strážníci.

O situaci informovala na síti X i Správa železnic. Podle její interaktivní mapy se omezení provozu týká vlaků z Liberce do Děčína a do Ústí. Předpokládaný konec omezení je ve 13:30.

Kamion uvázl v ulici Slovany

Kamion uvázl v ulici Slovany

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stojí

