Kamion biatlonistů se vrátil domů. Nejhorší noční můrou je D1, říká řidič

Už druhou sezonu slouží netradiční návěs českému biatlonu. Koncem minulého týdne se na otočku zastavil v Jablonci nad Nisou, když biatlonisté soutěžili v Americe.

Řidič Martin Žák s kamionem loni najezdil 15 tisíc, letos už deset tisíc kilometrů.

„Zatím jsem měl na cestách štěstí. Rád jezdím na sněhu a dosud jsem ještě nikde neuvázl, ani se nezpozdil. Dokonce jsem zatím nemusel ani použít řetězy na kola, všechno jsem vyjel,“ prohlásil řidič. Nejvíc se mu líbí, že se dostane do míst, kam běžně kamiony nejezdí.

„Nejhorší noční můrou pro řidiče kamionu je počasí a dálnice D1,“ dodal.

Do návěsu se vejde přes čtyři sta párů lyží, na každého závodníka jich připadá od dvaceti do třiceti párů. Ukotvené jsou do speciálních držáků, aby při jízdě nepopadaly. Servismani tu mají k dispozici čtyři pracovní stoly, kde připravují lyže. Mažou je, brousí, zkoušejí.

Inspirace přišla od konkurence

„Testujeme už den před závodem, ráno si pak připravíme podle předpovědi různé varianty. Namažeme lyže, tak tři hodiny před závodem je jdeme testovat, pak přijdou biatlonisté, s nimiž vybereme závodní lyže, namažeme základem a pak ještě se servisáky, kteří jsou až do závodu na trati, přes vysílačku ladíme závěrečné namazání,“ popsal přípravu servisman Vojtěch Prášil.

„Je to alchymie a závisí na detailech. Sportovec je sice ten nejdůležitější, ale pokud servismani neodvedou dobrou práci, tak sám takovou šanci mezi závodní špičkou nemá,“ zdůraznil Ondřej Rybář, bývalý trenér a současný sportovní ředitel Českého biatlonu.

Na to, jak návěs co nejlépe vybavit, se byli členové týmu podívat i u konkurence.

„Inspirovali jsme se třeba u Rakušanů nebo Francouzů, kteří nás pustili do svých návěsů. A my jsme pak jenom vymýšleli, jak to bude co nejvíce vyhovovat nám,“ přiblížil ředitel.

Speciální návěs, který pojme tuny materiálu, je zapojen za tahač Volvo 500. Vybrala ho firma DB Schenker, která je oficiálním logistickým partnerem českého biatlonu. Ta také vyřizuje veškerá celní odbavení i vjezdy do obtížně dostupných míst. „I díky tomu, že logistiku zajišťujeme my, se může tým lépe soustředit na závody,“ řekl ředitel společnosti Tomáš Holomoucký.