Čtyřicet let na scéně? Byla to jízda, ohlíží se Střihavka. Na turné oživí BSP

Rozhovor vznikl o uplynulém víkendu po Střihavkově koncertu s kapelou The Leaders! na městských slavnostech v Ralsku na Českolipsku. Rocker hovořil nejenom o programu připravovaného turné, ale zavzpomínal i na muzikál Jesus Christ Superstar nebo svoje sportovní začátky v Liberci.
Před pár dny skončilo léto. Jaké jste ho měl? Pracovní, nebo odpočinkové?
V poklusu. Všechna moje léta jsou pracovní, ale to mi nebrání v tom, abych si je užil. Takže i letos to byla klasika.
Od mládí mám vycvičený sluch a díky tomu poznám zvuk libereckých tramvají mezi všemi tramvajemi na světě.