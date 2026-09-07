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Čtyřicet let na scéně? Byla to jízda, ohlíží se Střihavka. Na turné oživí BSP

Jan Pešek
  20:00

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Kamil Střihavka s kapelou Leaders! na koncertě v Ralsku (5. září 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Loni oslavil šedesátku, další kulaté výročí si připomíná letos. Rocker Kamil Střihavka na konci října vyráží na turné ke 40 letům na scéně. „Moc se těším na to, že ta oslava proběhne s lidmi, kteří pro mě hodně znamenají,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz. Fanoušci se mohou těšit i na jeden velký návrat.

Rozhovor vznikl o uplynulém víkendu po Střihavkově koncertu s kapelou The Leaders! na městských slavnostech v Ralsku na Českolipsku. Rocker hovořil nejenom o programu připravovaného turné, ale zavzpomínal i na muzikál Jesus Christ Superstar nebo svoje sportovní začátky v Liberci.

Před pár dny skončilo léto. Jaké jste ho měl? Pracovní, nebo odpočinkové?
V poklusu. Všechna moje léta jsou pracovní, ale to mi nebrání v tom, abych si je užil. Takže i letos to byla klasika.

Od mládí mám vycvičený sluch a díky tomu poznám zvuk libereckých tramvají mezi všemi tramvajemi na světě.

Kamil Střihavkarocker

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