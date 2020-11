Těžaři se nevzdávají, lom na Tlustci chtějí stále otevřít

Od úmyslu znovu těžit čedič na Tlustci nás nic neodradí. Tak se staví společnost Kamenolom Brniště k rozsudku Krajského soudu v Liberci, který na začátku října zrušil rozhodnutí ministerstva pro životní prostředí a Libereckého kraje o udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Tato výjimka je přitom nezbytná pro obnovu těžby.

Těžaři si teď i přesto podali na Báňský úřad žádost o povolení k hornické činnosti v dobývacím prostoru Tlustce. Podle vedení Kamenolomu Brniště rozsudek nenabyl právní moci a firma tak není zatím rozhodnutím soudu nijak vázána až do doby, než dostane poštou úplný rozsudek i s odůvodněním.

„Zmíněné rozhodnutí paní soudkyně zatím neznáme, ale jsme připraveni se jím pečlivě zabývat ihned po obdržení rozsudku, zejména jeho zdůvodněním. Naše právní oddělení se připravuje na podání kasační stížnosti, neboť s rozhodnutím soudu nesouhlasíme,“ sdělil Jiří Čech, generální ředitel a spolumajitel Kamenolomu Brniště.

„Rozsudek je pro nás do jisté míry překvapením, protože jsme očekávali ústní projednání 14. října letošního roku, s čímž všichni účastníci řízení souhlasili. Je tedy pro nás nečekané, že k rozhodnutí došlo čtyři pracovní dny před termínem projednání.“

Podle Čecha se ale rozsudkem nenechá těžařská firma odradit. „Už jsme na naší cestě překonali jiné těžkosti. Máme řadu důležitých dokumentů potřebných pro znovuotevření lomu a také jsme získali v referendu podporu občanů Brniště. Proto jsme připraveni si poradit i s touto situací.“



Postoj těžařů překvapil starostu i radního

Postoj těžařů mnohé překvapil. Podat si žádost na Báňský úřad v momentě, kdy soud zruší výjimku, na základě které by se těžba mohla obnovit, je prý nestandardní.

„Podivoval se nad tím i náš právník. Vyhotovení rozsudku se očekává do měsíce, takže není moc jasné, proč to udělali,“ okomentoval starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl. Právě Jablonné vystupuje už řadu let proti obnově těžby na Tlustci a své námitky hodlá i dál u příslušných úřadů uplatňovat. Neveřejné jednání stanovil Báňský úřad na 10. prosince. Do 25. listopadu přijímá námitky dotčených obyvatel, spolků, firem nebo obcí.

Překvapení z podání žádosti na Báňský úřad neskrývá ani nový krajský radní pro životní prostředí Václav Židek. „Šokovalo mě to, ale jsou tam nějaké aspekty, které napovídají, že jde spíš o taktickou hru těžařů, než že by reálně věřili, že to dotáhnou k povolení. Protože je jasné, že při projednávání na Báňském úřadě vyjde najevo, že potřebnou výjimku jim soud zrušil. Takže minimálně se to řízení zase protáhne do doby, než ji budou znovu mít. Řešili jsme to i s právníkem a ten je přesvědčen o tom, že podání žádosti těžařů k Báňskému úřadu můžeme napadnout, protože nebudou mít splněné všechny podmínky, které jsou nutné pro obnovu těžby,“ popsal Židek.

Podle něj přitom není žádný důvod k tomu, aby se teď těžba čediče na Tlustci zase rozjela. „Tam se deklaroval veřejný zájem na těžbě kvůli stavbě nových silnic a železnic přímo tady v Libereckém kraji. Ale my víme, že se tu nic podobného minimálně deset let stavět nebude. Proto není důležité na Tlustci teď znovu těžit,“ dodal Židek.

Těžaři zatím získali podporu pro otevření lomu jen v Brništi, kde tomu fandí vedení obce a občané se k tomu kladně vyjádřili i v místním referendu. Naopak proti další těžbě jsou různá ekologická sdružení a také okolní města a obce, které se obávají hluku, prachu, ztráty podzemní vody i zvýšené dopravy v souvislosti s novou těžbou.