Tisíce lidí jsou stále bez proudu, opravy komplikuje nepříznivé počasí

„I přes naše maximální úsilí opravit všechny poruchy během dnešního dne nám počasí kazí naši práci. V postižených lokalitách stále sněží a fouká vítr, má sněžit i během noci a dopoledne. I když se nám v průběhu dne podařilo tisíce odběrných míst připojit a desítky poruch na vedení opravit, stromy stále pod tíhou přibývajícího sněhu padají do vedení a dochází k dalších poruchám na místech, kde jsem již poruchy opravovali,“ uvedla mluvčí společnosti Soňa Holingerová.

Zdůraznila, že týmy opravářů jsou nadále v terénu a pracují na odstranění následků sněhové nadílky.



Situace je podle společnosti ČEZ nejvážnější v okresech Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín. Problémy byly kromě severočeských oblastí také na jihu Čech, v Krušných horách či na Vysočině.



Sníh ochromil také dopravu v celém kraji

Dopravu v Libereckém kraji celý komplikoval sníh i popadané stromy. Zablokovaly několik silnic a na několika místech také železniční tratě v Jizerských horách a Krkonoších. Problémy jsou hlavně v kopcích, přes den napadlo dalších 20 centimetrů sněhu



Popadané stromy zastavily ráno provoz na železniční trati ze Smržovky do Josefova Dolu v Jizerských horách. Vlaky tam nejezdily skoro osm hodin, provoz se podařilo obnovit kolem 15:30. Spadlé stromy několikrát zastavily i provoz mezi Libercem a Harrachovem a na krkonošské trati mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou na Semilsku. Nikomu se nic nestalo.

Hasiči v Libereckém kraji vyjeli v noci a ve středu přes den k odstranění popadaných stromů či větví zapletených v elektrickém vedení více než čtyřicetkrát. Největší problémy byly podle krajské mluvčí hasičů Pavlíny Bílkové na komunikacích v okolí Jilemnice, Tanvaldu a Jablonce nad Nisou. Potíže byly také kolem Liberce, Chrastavy a Raspenavy. Podle mluvčího policie Vojtěcha Robovského bylo přes den nahlášeno 14 dopravních nehod. „Ve všech případech se jednalo o plechy, případně tam byla drobná zranění, nic závažného,“ dodal.

Uzavřená zůstane minimálně do čtvrtečních 10:00 pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Autobusy a osobní auta úsekem projedou. Řidičům kamionů silničáři doporučují využít k cestě do Polska alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou.

„Apelujeme proto na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem silnice 10,“ zdůraznil Šén. Uzavřená je pro nákladní dopravu nad šest tun také silnice třetí třídy z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy.

I na hlavních tazích jsou zbytky rozbředlého sněhu, které kloužou. S velkou opatrností by měli jezdit všichni motoristé. V horách jsou navíc vozovky zúžené sněhovými mantinely, někde mají i více než metr. Na Horních Mísečkách silničáři nasadili frézu, protože sníh už nebylo kam hrnout. „V dalších dnech asi budeme postupně frézovat Bedřichov, možná i další místa podle toho, jak bude sněžit,“ dodal Šén.