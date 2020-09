Kvůli sjezdovce padne kus lesa na Ještědu, firma vysadí třikrát víc stromů

Podle ekologických organizací tak společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) reagovala na jejich nátlak i nátlak veřejnosti.

„Vysadit dvacet hektarů lesa navrhlo TMR už loni. Pak ale tento plán usnul a nikdo nic nedělal. Přišli s tím opět až teď, když jsme se postavili proti kácení na Ještědu,“ vysvětlila Anna Kšírová z liberecké iniciativy Rodiče za klima, jejichž otevřený dopis proti kácení podepsalo více než 900 lidí.

Nový les i náhrada zničeného

Společně se zástupci organizace Čmelák a Jizersko-ještědského spolku se Rodiče za klima sešli s vedením TMR před několika dny. Původní návrh, že by se zalesnila místa napadená kůrovcem, se jim ale nelíbil. „Je to povinnost vlastníka lesa, tedy města. A rozloha lesa by se tím zmenšila,“ vysvětlila Kšírová.



Podle ní tak na deseti hektarech vznikne nový les, dalších deset hektarů bude vysázeno na plochách postižených kůrovcem.

Nový les by se měl začít sázet už příští rok. „Největší komplex, který by se měl zalesňovat, je v Kunraticích u Liberce na úpatí Prosečského hřebene, kde jsou louky určené k zalesnění,“ upřesnil ředitel libereckých městských lesů Jiří Bliml.

Původně mělo kácení na Ještědu začít už v těchto dnech. Jak ale sdělil ředitel TMR Ještěd Čeněk Jílek, nejspíše k němu dojde v říjnu, kdy je termín pro vydání stavebního povolení. Pokud jej TMR získá, bude se podle Jílka na nové sjezdovce lyžovat už tuto sezonu.

Rozšíření sjezdovky je pro TMR zásadní

Rozšíření sjezdovky Nová Skalka je pro TMR zásadní. „Chceme konečně vybudovat jednu sjezdovku, která má parametry standardního lyžování aktuálního století. Je to celé o bezpečnosti. Víme dobře, že tady Liberečáci nelyžují, protože se tady jednoduše lyžovat nedá,“ sdělil Jílek.

Podle něj kompenzují kácení i dalšími aktivitami, jako je například budování zařízení na zachycení vody v krajině. Přesto ředitel přiznává, že na zasněžování budou muset využívat pitnou vodu, na což upozornilo i stanovisko EIA.

„Záleží, jaká bude sezona. Doufáme, že nebude takové sucho,“ dodal Jílek, který také upozornil, že pitnou vodou zasněžovalo roky i město Liberec.

Kromě toho se podle něj chtějí soustředit na sjezdovku Nová Skalka a ostatní nebudou zasněžovat. Nová sjezdovka by také měla mít podle vedení TMR výhodnější profil pro zasněžování bez velkých nerovností.



Podle ekologických organizací je ale budoucnost na Ještědu vzhledem ke klimatickým změnám velmi nejistá a nevěří, že zde bude v budoucnu možné lyžovat.

„Závěr jednání je diskutabilní, vidíme celou řadu dalších nedostatků. Nepřejeme si další rozvoj sjezdovek na Ještědu,“ poznamenala Kšírová.

Dalším bodem memoranda je také návrh TMR, aby město využilo část nájemného ve výši jeden milion korun, které každoročně platí městu Liberec, na ekologická opatření. Jak potvrdil primátor Liberce Jaroslav Zámečník, svěří určitou možnost rozhodovat o částce pracovní skupině Rada pro klima.