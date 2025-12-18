Místo aleje pařezy. Lidé v Českém ráji kritizují kácení u silnic

Matěj Klimša
  12:08
Silnici mezi obcemi Olešnice a Vyskeř v Českém ráji donedávna lemovala alej. Dnes tam lidé najdou jen pařezy a pokácené stromy, které leží v poli. Některé místní znepokojilo, když jim na začátku prosince zmizelo z očí více než dvacet mohutných topolů.
foto: Matěj Klimša, MF DNES

Topoly byly staré více než sedmdesát let a dosahovaly výšky kolem třiceti metrů. Teď leží pokácené podél silnice na Vyskeř.

„Stromořadí mělo nemalý místní biologický, mikroklimatický, vodoochranný, půdoochranný a estetický význam. Topoly byly vitální,“ povzdechl si ekolog Jan Piňos, který v oblasti bydlí. „Při alespoň minimální péči mohly růst a poskytovat všestranný užitek ještě po desítky let.“

Podle Piňose je hodnota ekosystémových služeb stromořadí minimálně dvacet milionů korun. „Vychází to z metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny, jejíž místní Správa CHKO kácení doporučila. Ve skutečnosti byly topoly nevyčíslitelně krásné a užitečné,“ dodal.

Lipová alej přes protesty lidí padne, z kanalizace pod ní unikají fekálie

O kácení stromů rostoucích ve volné krajině rozhodují obce. „U naprosté většiny žadateli o kácení vyhoví. Obce postrádají odbornou kvalifikaci, a proto často žádají o odbornou spolupráci místní úřad státní ochrany přírody,“ nastínil Piňos.

Obec: Stromy byly na konci životnosti

Několik posudků si před vykácením vyžádala také obec Olešnice, která ho povolila. „Měli jsme na to dendrologický posudek, ve kterém bylo kácení odsouhlasené s tím, že stromy jsou na konci své životnosti a nelze na nich dělat záchranné akce,“ vysvětlil starosta Olešnice Zdeněk Šich s tím, že v poslední době z aleje padaly větve při každém větším větru.

„Měli jsme tam několik výjezdů. Dobrovolní hasiči nebo silničáři tam uklízeli, protože větve ležely na silnici a kolem ní. Vlastník nechtěl mít problémy s tím, že by na někoho větev spadla,“ upřesnil starosta.

To potvrdila i Správa CHKO Český ráj, podle které se topoly obvykle dožívají právě sedmdesáti až osmdesáti let. „Jde o stáří, kdy se stromy tohoto druhu začínají lámat a zhoršuje se jejich stabilita. To potvrdilo i šetření na místě. Jejich zdravotní stav neumožňoval dlouhodobé a bezpečné zachování,“ vysvětlili správci. Starosta Šich potvrdil, že na místě pokácených stromů je také navržena nová výsadba.

Piňos však tvrdí, že náhradní výsadba nemůže kácení tak velkého rozsahu nahradit. Upozornil na rizika klimatických změn, ubývání vody nebo degradaci půdy. „Negativním trendům v krajině čelíme právě v současné době. Za desítky let, v době dospělosti nově vysazených stromů, bude již z tohoto hlediska pozdě,“ předestřel s tím, že se kvůli nepříznivým změnám nemusí nové stromky ani dožít dospělosti.

Podle Piňose, který sám v minulosti vedl CHKO Broumovsko, by mohla pomoci lepší informovanost vlastníků pozemků a obcí. „A také vyšší povědomí obyvatel o významu stromů a jejich lepší vztah ke stromům. Není to zdaleka první případ, kdy Správa CHKO dostatečně neochránila zdejší vzácnou přírodu a krajinu,“ kritizoval.

Počet vykácených stromů roste

Správě CHKO Piňos vyčítá třeba zničení polní cesty s přirozenou zelení a postavení nové silnice ve Vyskři před třemi lety. „Cesta byla vybagrována a veškerá přírodní zeleň, včetně vzrostlých stromů, vykácena. Místo ní vznikla nová panelová silnice lemovaná nově vysazenými stromky, které v současné době schnou,“ popsal Piňos a připomněl rovněž vykácení 250 jasanů mezi obcí Žďár a osadou Příhrazy.

Jasany byly podle správců CHKO napadené nekrózou a jejich pokácení tak bylo nutné.

Počet vykácených stromů podél silnic v Česku roste. Podle organizace Arnika, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí, se za tři pokácené stromy vysadí jen dva nové. „Uvědomujeme si, že je třeba zajistit bezpečnost provozu na silnicích a že jednotlivé stromy nerostou věčně. Tím důležitější je nikoliv jednorázový zásah, ale průběžná péče,“ vyzdvihla Marcela Klemensová, která se v Arnice věnuje ochraně stromů v krajině.

Podle správců z CHKO Český ráj se jim podařilo od roku 2019 obnovit nebo vytvořit bezmála padesát stromořadí a založit 12 travních cest. „V nich bylo vysázeno bezmála 2300 stromů. A připravují se další. Posledním je v říjnu obnovené stromořadí podél cesty pod zámkem Humprecht,“ uzavřeli s tím, že jde o sedmdesát nových stromů, což symbolizuje kulaté výročí CHKO Český ráj.

Stromy rostly mezi Olešnicí a Vyskří.

