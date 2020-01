Knoflíky vystřídají turisté, ve sklárnách v Josefově Dole vyrostou apartmány

Svého času se to místo proslavilo výrobou skleněných perlí a knoflíků. Dnes už je ovšem sklárna naproti vlakovému nádraží v Josefově Dole skoro dvacet let prázdná. Teď se rýsuje plán na přeměnu sklářského areálu na apartmány. S nápadem přišla investiční skupina Canicula Invest. Vloni ji založil bývalý investiční ředitel holdingu Penta Zdeněk Kubát s manželkou.

Jeho společnost teď vlastní v Josefově Dole kromě dvou zaniklých skláren i bývalou pilu, která je na opačné straně ulice hned za nádražím. Celkem by tak v centru obce mělo vzniknout 30 apartmánových bytů a také několik rodinných domů. Ačkoliv je Josefův Důl hodně zaměřený na turistický ruch, žádné apartmány tam dosud nejsou. Pouze penziony a chalupy.

Do projektu je zapojený i turnovský radní Zbyněk Miklík, který v areálu vlastní jednu z bývalých sklářských budov. „Hodně lidí má obavu, že ty budovy strhneme a postavíme tam něco ultramoderního. My ale chceme zachovat industriální ráz areálu, protože tvoří ducha Josefova Dolu. Sklárny k historii obce patří, proto je nechceme bourat. Takže ponecháme plášť těch budov a apartmány budou vlastně vestavěné dovnitř. Nejdřív chceme takto předělat první huť a pak se uvidí, jaký bude zájem v případě druhé hutě. U té zatím počítáme s využitím na sportovní a kulturní účely,“ popisuje vizi Miklík.

První huť se v Josefově Dole objevila už na konci 17. století. Nesla název Zenknerova a stála přesně v místech, kde mají časem vyrůst zmíněné apartmány. Vedení obce záměr vítá. Investor mu své plány předestřel už minulý rok.

„Pomůže to rozvoji cestovního ruchu a zbavíme se chátrající a nevyužité stavby. Určitě to bude lepší, než to, co je tam teď. I když to asi bude běh na dlouhou trať, protože bude nutná změna územního plánu, kterou musí schválit zastupitelstvo,“ podotkl starosta Josefova Dolu Jan Miksa.

Podle Miklíka se ale změna územního plánu bude týkat především zamýšlené výstavby rodinných domů, na výstavbu apartmánů by to mít vliv nemělo.

„Apartmány v huti změnu územního plánu nevyžadují, tam už je to možné. Stejně jako v areálu bývalé pily, který je také možné přeměnit na rekreační území. Pokud jde o rodinné domy, tak počítáme s maximálně deseti domy, máme tam takový pozemek ve stráni. Chceme mít ovšem pod kontrolou, jak ty domy budou vypadat, aby nebyly jako každý pes, jiná ves. Měly by mít jednotný vzhled, který bude ctít ráz obce,“ uvedl Miklík.

Josefův Důl má dnes 900 stálých obyvatel a i přes okolní krásy Jizerských hor je oproti jiným obcím ne tak hojně turisty navštěvovaný, i když v posledních letech se to podle starosty lepší. „Je to trochu opomenuté místo, ale my z něho nechceme dělat žádný nový Špindlerův Mlýn. Chceme to tady jen oživit. Rekreační potenciál je tady obrovský. Je tu Jizerská magistrála, cyklostezky, krásná příroda,“ dodal Miklík.

Canicula Invest má v plánu také obnovu staré vodní elektrárny na řece Kamenici. Podle Miklíka se usilovně projektuje a čeká na vydání stavebního povolení. První práce by mohly začít už příští rok.